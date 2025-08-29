ОВА СОРТА ОВАЦА ДОСТИЖЕ ДО 80 КИЛА, ТРАЖЕНА У ИЗРАЕЛУ, А ВАРГА ИХ ИМА ЧАК 500! Сточар из Бачког Градишта посао наследио од оца и деде, а ево да ли од њега може лепо да се живи
Сточарима сушна и топла година тешко пада. На пашњацима нема испаше, бунари и канали су исушени.
Стока мора да једе и свакодневно ангажовање сточара у таквим приликама је неизбежно. Забринути су и како да обезбеде храну за јесен и зиму, јер на својим пољима неће у сушној години имати довољно хране.
Норберт Варга из Бачког Градишта у овчарству је дуго година. Посао је наследио од деде и оца. Има 500 грла уматичених оваца виртемберг, које гаји ради меса. Продаје их када достигну око 80 килограма, одвози их у кланице и сабирне центре, одакле се извозе за Израел. Ових топлих и сушних месеци његове овце су свакодневно на испаши.
400 динара килограм живе мере овце виртемберг
– За разлику од других овчара, немам проблем са испашом и да овце дохрањујем. Чобанин их води од њиве до њиве где има жетвених остатака. Сада чекамо да се скину сунцокрет, кукуруз и соја – казао је Варга за Дневник. – У протеклих пет година земља слабо рађа, приноси су мали, али смо се ипак до сада сналазили са храном. Имамо доста своје детелине. Балирамо и кукурузовину, правимо силажу, пресоваћемо стрњику.
Чобане је тешко наћи
У протекле две године газдинство Варга је променило четири чобанина. Сада има човека из Сенте, које има плату 60.000 динара, смештај и храну.
– Све што ми једемо, носимо и чобанину. Има обезбеђене и напитке и кафу. Али опет страхујемо да нас не напусти. Чобане је тешко наћи, ретки су они који хоће тог посла да се прихвате. Недостатак радне снаге на испаши представља нам највећи проблем у овчарству – казао је Норберт Варга.
Варга је задовљан расом виртемберг и неће је мењати за друге расе. Неће смањивати број грла, упркос томе што може да дође у ситуацију да му хране понестане јер суша и велика топлота из године у годину постају уобичајене.
– Тренутно је цена живе мере јагњади ниска, свега 400 динара по килограму. Требало би да је жива вага 500 и 550 динара. Али то је цена у летњим месецима. На јесен, када буде већа потражња, сигурно ће јагањци бити скупљи – каже саговорник. – На срећу, добијам добре субвенције, које ми пружају могућност да наставим да се бавим овчарством. По јагњету је подстицај 3.000 динара. То је солидан новац, који овчаре подстиче да шире стадо или започну тов. Подстицај се добија и за овце с педигреом − 10.000 динара по грлу. Та два подстицаја када се саберу и још дода солидна цена живе мере, не морамо да мислимо одвише о егзистенцији.