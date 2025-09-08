ПОЧЕЛА СЕЗОНА ПРЕРАДЕ ШЕЋЕРНЕ РЕПЕ Слатки корен добро поднео сушни и топао период
Две компаније "Суноко" и "Хеленик шугар" почеле су овогодишњу кампању прераде шећерне репе у три шећеране Црвенки, Врбасу и Пећинцима.
Индустријске биљке имамо посејане на око 31.000 хектара. Шећеране очекују да ће ова сезона бити боља у односу на лањску и да ће род бити просечан, 50 тона по хектару.
Шеф Одсека за шећерну репу при Институту за ратарство и повртарство Нови Сад др Живко Ћурчић изјавио је за Дневник да се очекује да ће овогодишњи род бити просечан, око 50 тона по хектару, што је у односу на лањску годину већи принос за десетак тона.
- За разлику од ратарских култура репа је добро поднела сушни и топао период, током гајења ратари се нису суочавали са болестима индустријске биљке. Квалитет корена је много бољи него лане, а садржај шећера је изнад просечних 16 процената - истакао је др Ћурчић.
Србија једна од ретких земаља у Европи која има шећера за извоз. По подацима Управе царине шећера смо у 2023/24. години извезли 86.670 тона.