ПОЧЕЛА СЕЗОНА ПРЕРАДЕ ШЕЋЕРНЕ РЕПЕ Слатки корен добро поднео сушни и топао период

08.09.2025.
Пише:
Зорка Делић
Извор:
Дневник
репа
Фото: Дневник.рс / С. Шушњевић

Две компаније "Суноко" и "Хеленик шугар" почеле су овогодишњу кампању прераде шећерне репе у три шећеране Црвенки, Врбасу и Пећинцима.

Индустријске биљке имамо посејане на око 31.000 хектара. Шећеране очекују да ће ова сезона бити боља у односу на лањску и да ће род бити просечан, 50 тона по хектару.

Шеф Одсека за шећерну репу при Институту за ратарство и повртарство Нови Сад др Живко Ћурчић изјавио је за Дневник да се очекује да ће овогодишњи род бити просечан, око 50 тона по хектару, што је у односу на лањску годину већи принос за десетак тона.

репа
Фото: Дневник.рс / С. Шушњевић

- За разлику од ратарских култура репа је добро поднела сушни и топао период, током гајења ратари се нису суочавали са болестима индустријске биљке. Квалитет корена је много бољи него лане, а садржај шећера је изнад просечних 16 процената - истакао је др Ћурчић.

репа
Фото: Дневник.рс / С. Шушњевић

Србија једна од ретких земаља у Европи која има шећера за извоз. По подацима Управе царине шећера смо у 2023/24. години извезли 86.670 тона.

шећерна репа кампања
Извор:
Дневник
Пише:
Зорка Делић
