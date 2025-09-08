Цене никад више, профит огроман!
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ У СРБИЈИ ОД ОВОГ ЗАРАЂУЈУ ПРЕКО МИЛИОН ДИНАРА ПО ХЕКТАРУ! Уложени труд и сваки дан рада ИСПЛАТИ СЕ више него што сте могли да замислите
Сваке године трошимо неколико милиона евра на увоз поврћа, иако и у нашој земљи имамо идеалне услове за производњу. Породица Каначки из Сакула више од три деценије живи од узгајања белог лука, а ове године почели су да производе и домаћи пасуљ.
На површини од око 1.300 хектара годишње се у Србији произведе око 3.700 тона белог лука. Породица Каначки из села Сакуле више од 30 година успешно узгаја бели лук, а ове године одлучили су да прошире производњу и на домаћи пасуљ.
Каначки су ове године имали изузетан принос, чак 4,5 тоне по хектару, а оно што их додатно радује јесте откупна цена која се креће од 450 до 500 динара по килограму, што је на нивоу цене кинеског увозног, али са знатно бољим квалитетом.
"Кад се упореди мирис, укус и квалитет домаћег лука са било којим другим на тржишту, нема шансе да се пореде. Наш лук има душу", каже Ђура Каначки, произвођач из Сакула.
Поред белог лука, Каначки су ове године засадили и пасуљ на 4,5 хектара, али су временске непогоде преполовиле род. Додатни ударац задао им је увоз пасуља из Киргистана, који је јефтинији због ниже цене рада, па је и цена домаћег пасуља пала за скоро 50 одсто у односу на прошлу годину.
"Ми знамо да произведемо квалитетно, али нас уништавају трошкови. Наш радник кошта више него њихов цео дан рада, па увозни пасуљ обара цену", објашњава Иван Каначки.
Каначки имају све што је потребно за успешну производњу - квалитетно земљиште, домаћи садни материјал, знање и искуство. Наглашавају да је за добре резултате пресудно чисто земљиште, редовно одржавање и врхунски садни материјал.
"Наш бели лук садимо од сопственог семена већ преко 30 година. Својом селекцијом дошли смо до крупних главица. Што се тиче пасуља, најтежи део је чишћење, али ништа не може да замени укус домаћег", каже Весна Каначки.
Колика је зарада и исплативост белог лука?
За бели лук принос од 4,5 тоне по хектару и цена од 500 динара по килограму доноси потенцијалних 2.250.000 динара прихода по хектару. Одузму ли се трошкови производње (око 700.000-1.000.000 дин), остаје профит од преко милион динара по хектару, што ову културу чини веома исплативом.
Пасуљ је, због увозне конкуренције, тренутно мање профитабилан, али у годинама са добрим приносом и уз заштиту домаће производње, може да донесе зараду од 300.000 до 500.000 динара по хектару.
Домаћи бели лук и пасуљ не само да су здравији и укуснији од увозних, већ могу бити одлична прилика за зараду уз право управљање, добру агротехнику и подршку државе. У времену када расте потражња за локалном и органском храном, улагање у домаћу производњу поврћа може бити и профитабилно и стратешки паметно.
РТС/Еспресо