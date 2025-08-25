ПРОИЗВОДЊА ПОВРЋА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ У ПОРАСТУ Италија највише произвела парадајза, Холандија лука, а Немачка шаргарепе ЕВО КО ИМА НАЈВИШЕ ВОЋА

БРИСЕЛ: Европска унија је прошле године произвела укупно 62,2 милиона тона свежег поврћа, за шест одсто више него претходне године, а највећи произвођачи су били Шпанија 14,8 милиона тона, Италија 13,9 милиона тона и Француска 5,8 милиона тона који заједно чине 55 одсто укупног рода, објавио је данас Евростат.

Производња парадајза у ЕУ порасла је за пет одсто међугодишње на 16,8 милиона тона, шаргарепе за шест одсто на 4,7 милиона тона, а лука за 11 одсто на седам милиона тона.

Међу земљама ЕУ, Италија је била највећи произвођач парадајза са 36 одсто удела у укупној производњи, следи Шпанија 27 одсто и Португалија 10 одсто.

Највише шаргарепе произвели су Немачка 18 одсто удела, Француска 14 одсто и Пољска 12 одсто. Лук су највише прозводили Холандија 26 одсто, Шпанија 20 одсто и Немачка 12 одсто.

Што се тиче воћа, Европска унија је у 2024. произвела 24,3 милиона тона, што је за два одсто мање на годишњем нивоу.

Највећи произвођачи воћа у ЕУ су Италија 5,4 милиона тона, Шпанија 4,3 милиона тона и Пољска 4,1 милиона тона, а ове три земље су заузеле 57 одсто удела у целокупној производњи.

Производња јабука у ЕУ смањена је за четири одсто на 11,6 милиона тона, а највећи произвођачи били су Пољска 29 одсто удела, Италија 21 одсто и Француска 17 одсто.

Како се наводи, производња крушака порасла је истовремено за два одсто на 1,9 милиона тона, а главни произвођачи су били у Италији 24 одсто, Холандија 17 одсто и Белгија 15 одсто.

Код брескви, производња је била концентрисана у Шпанији 37 одсто, Италији 33 одсто и Грчкој 21 одсто, што је 91 одсто укупног рода и за два одсто више него у претходној години, наводи се на веб страници Евростата.