22.09.2025.
ЗА ОДГАЈИВАЧКЕ ПРОГРАМЕ У ВОЈВОДИНИ 40 МИЛИОНА ДИНАРА Ево до када је отворен конкурс

22.09.2025. 13:35
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
стока
Фото: Dnevnik.rs

НОВИ САД: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је Конкурс за расподелу средстава из годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма у АП Војводини у 2025. години, за који је опредељено укупно 40 милиона динара.

Конкурс је отворен закључно са 6. октобром ове године.

Како је прецизирано у конкурсу, 36,92 милиона динара ће се користити за спровођење мера одгајивачког програма у говедарству, свињарству, овчарству и козарству, живинарству и код копитара и то за рад основних одгајивачких организација и организација с посебним овлашћењима у износу од 33,228 милиона динара или 90 одсто, док је преосталих 10 одсто или 3,692 милиона динара намењено за рад регионалних одгајивачких организација.

За послове контроле спровођења програма предвиђено је укупно 3,08 милиона динара.

