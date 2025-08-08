КАРЛОВЦИ ФИЛМ ФЕСТИВАЛ ОД ВЕЧЕРАС У МУЗЕЈУ ИЛИОН Љубомиру Бандовићу награда Слободан Цица Перовић”
Од вечерас до недеље у дворишту музеја Илион биће одржано по реду издање Карловци филм фестивала.
У оквиру овогодишње едиције биће промовисана и новоустановљена награда за глумачки допринос српској кинематографији „Слободан Цица Перовић”. „Глумачка личност Слободана Цице Перовића представља својеврсну езотерију, као да је на неки начин и даље обавијена велом тајне и да само посвећени могу да је открију и докуче.
Прославиле су га улоге усамљеника, немоћних, очајних и отуђених, ликова који у себи крију велику трауму, прећутану бол или притајени порив за самоуништењем. Налик на ликове Достојевског, попут Подземног човека из Записа из подземља, који данима скупља снагу да у пролазу удари раменом официра који га је једном нехотично увредио прошавши поред њега с презрењем, као поред муве, ти понижени усамљеници Цице Перовића, постали су ликови из канона југословенског филма”, наводи се у образложењу.
А први лауреат признања „Слободан Цица Перовић” је прослављени српски глумац Љубомир Бандовић. Управо уручењем награде вечерас у 20:45 часовабиће свечано и отворен 8. Карловци Филм Фестивала, а потом ће у част великана по коме награда носи име бити приказано и остварење Гордана Михића и Љубише Козоморе „Вране”. Овај филм о бившем боксеру (Перовић), који под старе дане почиње да се бави сумњивим пословима, Југословенска кинотека уврстила је на листу културних добара од великог значаја. За крај вечерашњег програма КФФ-а, од 23 сата, најављена је „Воља синовљева”, постапокалиптичка сага Немање Ћеранића са Игором Бенчином, Сергејем Трифуновићем, Исидором Симијоновић, Светозаром Цветковићем, Жарком Лаушевићем...
Други фестивалски дан започење отварањем у 18 часова изложбе филмских плаката у Културном центру „Карловачка уметничка радионица”. У уметности филмског плаката огледа се читава историја кинематографије, а овогодишња селекција фокусира се, пре свега, на заоставштину југословенског Црног таласа. Од 21 сат, поново у дворишту Музеја Илион, биће приказан први део регионалне селекције краткометражног играног филма, док је други део селекције остављен за термин од 23 сата.
Финале фестивала заказано је за недељу, када ће најпре у 20 сати бити уприличена свечана додела награда 8. КФФ-а, а потом ће поклоници седме уметности бити у прилици да виде два тазе филма из домаће продукције. од 21 сат на програму је „Реституција, или, Сан и јава старе гарде” Желимира Жилника, а од 23 сата историјска драма недавно преминулог редитеља Милорада Милинковића „Седеф магла”, која кроз филмску причу подсећа на прву српску атентаторку Илку Марковић, удовицу новосадског лекара Јована Андрејевића Јолеса, а потом супругу рођеног брата Светозара Марковића, Јеврема, који ће по налогу кнеза Милана Обреновића бити стрељан због наводног учешћа у Тополској буни
Улаз на све програме Карловци Филм Фестивала је слободан.