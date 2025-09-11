МУК У ТОРОНТУ Успех на светској премијери филма „Оче наш” Горана Станковића
Светска премијера филма „Оче наш” сценаристе и редитеља Горана Станковића, одржана је на 50. Торонто интернационалном филмском фестивалу (ТИФФ), саопштили су продуценти, додајући изјаву аутора да је „највећи утисак пројекције био мук након завршетка, знак да се публика снажно повезала са причом”.
„Оче наш” говори о код нас добро познатој причи - зависнику од дроге Дејану којег у манастирској комуни у забаченом делу Србије под своје узима харизматични и строги свештеник Бранко. Дејана игра Вучић Перовић, а оца Бранка Борис Исаковић. У глумачкој постави су и Горан Марковић, Дадо Ћосић, Лазар Тасић и други.
Амерички часопис „Варајети” је описао филм као „моћну драму о томе како вера и дисциплина могу прерасти у контролу”, истичући његов визуелни стил, моралну сложеност и упечатљиве глумачке интерпретације. Уврстио га је међу 20 најбољих интернационалних филмова фестивала. Поред Станковића, сценарио за „Оче наш” писали су и Дејан Прћић, Огњен Свиличић и Маја Пелевић, а продуцент филма је Снежана фан Хојвелинген.
Филм потписује продуцентска кућа „Дис енд дет” из Србије, уз копродукцију са италијанским „Најтсвимом” и хрватским Пом пом филмом. Како је најављено, домаћа премијера и биоскопска дистрибуција филма „Оче наш” у Србији се очекује до краја године.