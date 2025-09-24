СРБИЈА ИЗАБРАЛА КАНДИДАТА ЗА ОСКАРА Универзалност теме донела победу филму „Сунце никад више” ЕВО У ЧЕМУ ЈЕ МИЛИНКОВИЋ ОМАНУО
„Сунце никад више” је српски кандидат за 98. доделу награде Америчке академије филмске уметности и науке – Оскара у категорији међународни филм. Ову одлуку донела је Селекциона комисија за избор српског кандидата на награду Оскар, а редитељ поменутог филма је Давид Јовановић.
У конкуренцији су била два филма. Осим остварења „Сунце никад више” Давида Јовановића, селекциона комисија разматрала је и филм „Седеф магла” у режији Милорада Милинковића.
Према правилима, сваки члан комисије могао је једном филму доделити два бода, а другом један бод. Гласање је било тајно и завршено је у првом кругу. Од седам чланова комисије, шесторо је гласало, док је један гласачки листић поништен.
Резултати гласања су следећи:
- „Седеф магла” – 7 бодова
-
„Сунце никад више” – 13 бодова.
Образложење
„Комисија је одлучивала између два филмски писмена, веома различита дела која су створена у различитим продукционим околностима и имају различите приступе драматургији и филмском језику. Такође, ова два филма разликују се по жанру: Милинковићев филм је историјски политички трилер, а Јовановићев је ауторски филм са савременом темом. Дискутујући пре гласања, чланови комисије детаљно су анализирали оба филма и споменули све њихове квалитете, а и слабости.
Две ствари су већински превагнуле у корист филма „Сунце никад више” – универзалност теме страдања људи и природе због похлепе и моћи мултинационалних компанија које се баве рударењем на читавој планети, и кохерентност трагичне приче у стилизованом маниру поетског натурализма.
Милинковићев филм, међутим, за тему има локална политичка превирања у Србији у 19. веку и полицијску и приватну истрагу два убиства; да је радња филма пажљивије вођена, а мотивације јунака деликатније спроведене, можда би страна публика која не зна српску историју могла да испрати причу као борбу добра и зла. Нажалост, упркос редитељском и монтажерском раду, видљиво је да је филм настао од материјала за ТВ серију, те у њему повремено има озбиљних нејасноћа које озбиљно отежавају праћење и кваре гледалачко задовољство. Зато је 'Сунце никад више' превагнуло”, наводи се у образложењу.
У комисији су били Владислава Војновић сценаристкиња – председница комисије, Владан Анђелковић – продуцент, Бобан Стефановић из Мреже киноприказивача Србије, Предраг Бамбић – директор фотографије, Мирослав Лекић – редитељ, Стефан Ђелинео – редитељи и Петар Јаконић – монтажер.