(ВИДЕО) РУСИ ЧЕКАЈУ ПРЕМИЈЕРУ „КРЕМАЉСКОГ ЧАРОБЊАКА Политички трилер о успону Владимира Путина, а појавио се и први трејлер
У руским медијима објављен је први трејлер за филм „Кремaљски чаробњак“ (The Wizard of the Kremlin) који обрађује политички успон председника Руске федерације Владимира Владимировича Путина.
Овај филм доноси необичан, драматизован поглед на ране деведесете у Русији - време распада Совјетског Савеза, друштвених потреса и наглог рађања нове политичке елите.
Радња прати Вадима Баранова, фиктивног телевизијског продуцента који се, услед стицаја околности, претвара у политичког стратега младог припадника КГБ-а. Из сенке, постепено гради његов пут ка врху власти. Тај „млади службеник“ из растурене државе постаће председник Русије.
Филм је инспирисан истоименим романом италијанско-швајцарског писца Ђулијана да Емполија, који је, након објављивања 2022. године, привукао пажњу управо због начина на који меша историјске чињенице са фикцијом. Адаптација на филмско платно задржава тај приступ: граница између стварности и драмске интерпретације намерно је танка, чиме се отвара простор за питања о механизму моћи, улози медија и начинима на које политика обликује јавност.
У главним улогама су Џуд Лоу као млади Владимир Путин и Пол Дејно као Вадим Баранов, а у филму се појављују и Алисија Викандер, Џефри Рајт и Зак Галифанакис.
Режисер филма је Оливије Асајас.
Премијера је одржана на Венецијанском филмском фестивалу, где је филм привукао значајну медијску пажњу због теме као и због глумачке поставе.
Стилски, „Кремaљски чаробњак“ комбинује елементе политичког трилера са биографском драмом. Редитељ наглашава да је фокус на психологији моћи - шта је стварна идеологија, а шта производ контролисане медијске слике? Како један човек постаје симбол читаве епохе? Филм се не труди да даје једноставне одговоре, већ да кроз атмосферу раних деведесетих прикаже личне, али и глобалне напетости тог времена.
У Русији влада велико интересовање за тај филм, али датуми приказивања још нису званично објављени. Но, трејлер већ изазива велико интересовање и обећава причу која ће сигурно подстакнути дискусију и у Русији и ван ње.