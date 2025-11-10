СВИ ЖЕЛЕ ДА УТЕКНУ Најављена премијера чувене Штраусове оперете „Слепи миш”
У години у којој се широм света обележавају два века од рођења Јохана Штрауса Млађег, Опера Српског народног позоришта припрема премијеру његове чувене оперете „Слепи миш“ 20. новембра на сцени „Јован Ђорђевић“.
Ауторски тим чине: редитељ Александар Николић, диригенткиња Жељка Милановић, сценографкиња Миљена Вучковић, костимографкиња Магдалена Клашња, кореографкиња Андреја Кулешевић, док је Хор СНП-а припремила Весна Кесић Крсмановић. Учествују солисти, Хор и Оркестар Опере и Балет СНП-а.
Оперета је премијерно изведена 1874. у Бечу и, како подсећају у СНП-у, сматра се ремек-делом златног доба бечке оперете – раскошном мешавином валцера, сатире и друштвене игре маски. У кључном делу оперете, који се дешава на балу код принца Орловског, протагонисти се појављују под маскама и тако настаје заплет који се на крају разрешава у духовитој завршници.
- Налазимо се у Бечу. Новогодишње вече 1914. године. Први чин – малограђански дом: супа, сос, ринфлајш, тапете, бержере, миљеи, сатови који куцају. Угодна породична атмосфера. Међутим, у том дивном породичном окружењу неке ствари не функционишу. Муж, угледан грађанин, мора у затвор. С друге стране, супрузи под прозором пева љубавник. Собарица малтретира госпођу. Госпођа малтретира собарицу. Собарица покушава да украде госпођину хаљину и оде на бал. Гладни љубавник покушава да уђе кроз прозор да би вечерао... – описује редитељ Александар Николић, додајући да у Бечу 1914. нико није задовољан својом позицијом, и сви желе да побегну.
Други чин нас води у палату виле Орловски и тамо гледамо како се баријере, предрасуде и разне претпоставке полако круне.
- То је можда најважнија порука представе – погледајмо се у очи, заборавимо наше предрасуде, пробајмо нешто ново, направимо искорак у нашим животима, заборавимо стару свађу, заборавимо стари модел понашања, покушајмо да све гледамо испочетка. То је једна од најзначајијих тема представе, али, такође, и освета. Шта је трагедија освете и да ли је освета, што је можда куриозитет нашег „Слепог миша”, чак и када се оствари, и то у најпунијем облику, пред свима, заправо јалова и никоме није храна – указује редитељ Николић.