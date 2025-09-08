overcast clouds
ИСТОРИЧАРИ ЗА СЕЋАЊЕ Награде „Александар Дероко” Милану Просену и Владимиру Дуловићу

08.09.2025. 10:08 10:09
Пише:
Игор Бурић
Извор:
Дневник
2
Фото: Промо

Историчару уметности Милану Просену и историчару Владимиру Дуловићу равноправно су уручене награде „Александар Дероко” у Установи културе „Пароброд”.

Просен је добио признање за две монографије, „Ар деко у у српској архитектури” и „Палата Српске академије наука и уметности”, док је Дуловићу уручено признање за монографију „Улице Старог града - топографија, урбанизам, одонимија”.

Одлуку о награди, у вредности од 120 хиљада динара, донео је жири у којем су били професор Бранислав Митровић, илустратор проф. Растко Ћирић, историчарка архитектуре др Марина Павловић и проф. историје уметности др Марија Павловић.

УК „Пароброд” установио је бијеналну награду „Александар Дероко” почетком 2021. године, и она се додељује трећи пут, с циљем да подржи ауторе који су дали јединствен, аутентичан допринос култури на Општини Стари град.

