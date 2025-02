(ФОТО) БИЗАРНА СМРТ САРАДНИКА СВЕТСКИ ПОЗНАТОГ БЕНДА Kiss се огласио саопштењем

Вест о његовој смрти објављена је на званичној страници групе KISS на платформи Икс.

"Наш драги пријатељ Карл Кохран погинуо је у саобраћајној несрећи 19. фебруара. Карл је био изванредан текстописац и гитариста, доживео је тежак мождани удар, али никада није престао да се бори... Волели су га наши фанови широм света", наводи се у објави.

Our dear friend Karl Cochran was killed in a car accident on Feb. 19th. Karl was a vocalist and guitarist extraordinaire who suffered a massive stroke but never stopped fighting to make his way back. He was loved by our fans worldwide through his appearances worldwide and was a… pic.twitter.com/vhsO33DS49

