ЕД ШИРАН У СВЕМИР НЕ ИДЕ НИ ПОД РАЗНО Ево зашто певач није прихватио понуду о којој многи сањају
Певач Ед Ширан открио је због чега не жели да одржи концерт у свемиру.
Постоји много места на свету на којима је Ед Ширан наступао, али свемир није једно од њих.
У новом интервјуу са Скотом Милсом на ББЦ Радију 2, Ширан је отворено говорио о томе како је добио понуду да одржи „први наступ у свемиру“ и зашто ју је одбио.
– Понуђено ми је да одем у свемир пре неког времена, знате? И то ме ужасава – рекао је певач. –Желим ићи у свемир кад то буде као летење у Француску, кад то учини 40.000 људи и кад путовање можете једноставно резервисати онлајн.
Опасно је, нећу то да радим, имам децу
– Не желим да будем заморче за то, јер је и даље опасно – објаснио је.
– Постоје места на овој планети на којима нисам био, никада нисам био на Гренланду и волео бих да одем тамо. Постоје места на овој планети на која бих много радије ишао него у свемир – рекао је Ширан, преноси People.
Он је додао да га одлазак у свемир заиста плаши.
– Друже, нећу то да радим, имам децу – рекао је Ширан, који са супругом Чери Сиборн има две ћерке: једна има пет, а друга три године.