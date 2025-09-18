clear sky
ЕД ШИРАН У СВЕМИР НЕ ИДЕ НИ ПОД РАЗНО Ево зашто певач није прихватио понуду о којој многи сањају

18.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Ало
Фото: Танјуг/ Photo by Andy Kropa/Invision/AP

Певач Ед Ширан открио је због чега не жели да одржи концерт у свемиру.

Постоји много места на свету на којима је Ед Ширан наступао, али свемир није једно од њих.

У новом интервјуу са Скотом Милсом на ББЦ Радију 2, Ширан  је отворено говорио о томе како је добио понуду да одржи „први наступ у свемиру“ и зашто ју је одбио.

– Понуђено ми је да одем у свемир пре неког времена, знате? И то ме ужасава – рекао је певач. –Желим ићи у свемир кад то буде као летење у Француску, кад то учини 40.000 људи и кад путовање можете једноставно резервисати онлајн.

 

Опасно је, нећу то да радим, имам децу

– Не желим да будем заморче за то, јер је и даље опасно – објаснио је.

– Постоје места на овој планети на којима нисам био, никада нисам био на Гренланду и волео бих да одем тамо. Постоје места на овој планети на која бих много радије ишао него у свемир – рекао је Ширан, преноси People.

Он је додао да га одлазак у свемир заиста плаши.

– Друже, нећу то да радим, имам децу – рекао је Ширан, који са супругом Чери Сиборн има две ћерке: једна има пет, а друга три године.

Извор:
Ало
Пише:
Дневник
Култура Музика
