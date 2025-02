„IT'S A NICE DAY TO... TOUR AGAIN” СТИЖЕ У СРБИЈУ Били Ајдол 9. јула наступа на Калемегдану

Како је наведено у саопштењу продукцијске куће Long Play, концерт је најављен у простору Доњег града, а у оквиру европског дела турнеје „It's a Nice Day To... Tour Again”.

Посетиоци имају прилику да уживају уз непролазне хитове који деценијама уназад константно прихватају нове генерације, међу којима су: „Rebel Yell”, „White Wedding”, „Dancing With Myself”, „Cradle Of Love”, „Eyes Without a Face”, „Mony Mony” i „Hot In the City”.

„Имамо публику која је уз нас дуги низ година, али ту су и они млађи. Волим што имају прилику да од нас добију мирис онога како је то изгледало некада”, изјавио је музичар.

Како је наведено, ово је његов трећи концерт у српској престоници, „управо 2025. године када пуни 70 година и када је номинован за Рокенрол кућу славних”.

Били Ајдол је славу стекао између 1977. и 1981. године објавивши три албума са бендом Generation X, а онда се преселио у САД и започео „импресивну, жанровски неомеђену соло каријеру”, закључује се у саопштењу.