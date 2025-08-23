РЕЗИМЕ СКУПА ИЗДАВАЧА И КЊИЖАРА „Fellowship Novi Sad” Синтеза књижевног богатства Србије
Треба наћи новог српског писца/књигу, превести га на домицилни језик, и тако привући читаоце. А нарочито значајно било би привући млађу читалачку публику.
Овај закључак би се могао узети као темељ неког сажетка уобличеног након недавно одржаног, четвртог по реду међународног сусрета издавача „Fellowship Novi Sad 20.25”, који је, у организацији Културног центра Војводине „Милош Црњанскиˮ, окупио десет представника издавачких кућа и књижевних агенција из осам земаља света: Египта, Пакистана, Кине, Турске, Немачке, Русије, Италије и Северне Македоније, „Наравно да читаоци из Македоније читају српске писце, јер ми смо дубоко повезани народи. Скоро сви српски класици су преведени на македонски, међутим, чак и да нису превођени, људи у Македонији, нарочито старије генерације, знају српски тако да књиге могу читати и на изворном језику. И то је за нас издаваче проблем, али и изазов!”, речи су Филипа Баткоског, представник издавачке куће Бата Прес из Скопља.
Представник Издавачке куће Garzanti у Италији Паоло Занинони, уз опаску да је био на многим сусретима издавача, оценио је као спецификум програма „Fellowship Novi Sad 20.25” управо начин на који су организатори повезали учеснике не само са екпертима српске књижевности и критике, него и са српским издавачима. „Јер, издаваштво је, у првим редовима, бизнис, и веома је корисно размењивати идеје. По мени, представљање културе једне земље, уз представљање издавача, одлична је комбинација, а то је нешто што не нуди сваки fellowship”, истакао је Занинони.
Дањал Салам, директор за издаваштво и продају Издавачке куће Ferozsons Publishing која је основана у Пакистану пре 131 годину, посебност сурета издавача у Новом Саду сагледава у томе што је учеснике „сабрао у највећу издавачку заједницу овог времена”. „Овај fellowship програм је за мене био посебан јер сам имао прилике да сазнам много тога о српској култури, о тржишту књига, али и уопште о српској књижевности. Чуо сам много тога о неколико веома интересантних писаца и волео бих да њихова дела објавимо и у Пакистану”, изјавио је Салам.
„Горски вијенац” добио нови превод на енглески језик
Једно од најзначајнијих дела наше књижевности “Горски вијенац” Петра II Петровића Његоша добило је ново издање на енглеском језику “The Highland Wreath”, у преводу писца и есејисте Момчила Селића. “Овај, досад необјављен превод читаоцима широм света приближава снагу Његошевог стиха, ритам народног десетерца и слојевитост једног од најсложенијих текстова српске и црногорске књижевности”, навела је издавачка кућа „Вулкан”. “Селићев превод, ослоњен на познавање српске традиције и језика, верно преноси дилеме и етичку драматику Његошевог дела, не ублажавајући његове контроверзе, већ их износи у пуној снази”.
Прашант Патак, шеф развоја издаваштва на енглеском језику Издавачке куће Giunti Editore S.p.A у Италији, истиче да је у основи модел организације fellowship-а у свету готово по правилу усмерен само на реализовање послова, док су у Новом Саду у фокусу пре свега биле информације на темељу којих се може добити свеобухватна слика актуелног тренутка књижевности у Србији. „Пуно сам сазнао о српској култури, а посебно ми је важно било излагање Младена Весковића из Министарства културе Србије, који нам је презентовао, веома конкретно и са свим неопходним детаљима, како аплицирати за грантове за преводе књига које обезбеђује Министарство културе Србије. То нисам доживео на претходним сусретима у свету и у том смислу је ‘Fellowship Novi Sad’ пример на који би требало да се угледају и други организатори”, истакао је Патак.
Подсетимо, „Fellowship Novi Sad” је први пут одржан 2022. године, на иницијативу ми Ненада Шапоње, директора Културног центра Војводине „Милош Црњанскиˮ, који је и сам био учесник више од двадесет оваквих стручних сусрета, усмерених ка размени идеја, искустава и започињању нових пројеката на различитим континентима. Уз поменути циљани програм грантова Министарства културе, „Fellowship Novi Sad” такође представља важан корак усмерен ка стварању услова за превођења важних дела српских писаца на светске језике.