ПАРАДА И ПРЕДАЈА КЉУЧЕВА ГРАДА У Ивањици почела “Нушићијада”, фестивал хумора, забаве и весеља

22.08.2025. 19:42 19:47
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
d
Фото: Танјуг/Министарство државне управе и локалне самоуправе/Немања Панчић

Свечаном, великом парадом и предајом кључева града Браниславу Нушићу, односно глумцу Милану Милосављевићу, у Ивањици је отворен Фестивал хумора, забаве и весеља “Нушићијада” који се одржава под слоганом ”Удахни Нушићијаду”.

"Свакога ко не буде имао осмех на лицу сматраћу сумњивим лицем”, поручио је глумац.

Министарка државне управе и локалне самоуправе Снежана Пауновић истакла је на отварању фестивала да је импресионирана манифестацијом.

“Благо вама на чињеници да сте општина једног Нушића и што сте наследили тај дух, јер смо пролазећи у парадној колони гледали само осмехе којима се од срца увек радујем и желим да стално будете тако весели и задовољни”, обратила се министарка Ивањичанима.

Она је навела да је њен задатак, заједно са руководством општине, да то што им је пожелела и буде.

“Саслушаћемо ваше идеје и у перспективи их реализовати. Посебно ми је задовољство, господине Нушићу, што ћу бар три дана бити министар државне управе и локалне самоуправе, а да сте ви председник општине. Радујем се сваком сусрету и честитам на оваквом фестивалу, који јесте сигурно најбољи у Европи. Верујем да ћете се потрудити да тако и остане, а у коначној верзији ми се чини да не бисте другачије ни умели”, поручила је Пауновић.

Министарка Пауновић оценила је да је "Нушићијада“ пример како се ентузијазам и креативност грађана, уз подршку институција, могу претворити у манифестацију од националног значаја.

Она је изразила уверење да ће фестивал наставити да расте, привлачи све већи број посетилаца и чува успомену на Бранислава Нушића, истовремено оснажујући културни идентитет Србије.

f
Фото: Танјуг/Министарство државне управе и локалне самоуправе/Немања Панчић

Пред публиком је вечерас представа “СумЉиво лице” Народног позоришта Приштине, Љубавни кабре и концерти Пеђе Јовановића и групе Вампири.

Другог дана фестивала “Уз јутрању кафу” бистриће се политика, Нушић и музика, Школско позориште извешће “Љубав у три чина”, биће промовисана књига Емилијана Протића “Живот и дело проф. др Недељка Кошанина” и књига Живорада Недељковића “Начин приближавања” и одржаће се научни скуп о беседништву “Нушић као патритоа и родољуб”.

На репертоару су и монодрама Тихомира Станића "На Дрини ћуприја“ и монодрама Љиљане Стјепановић “Госпођа министарка”, док ће концерте одржати Биг Бенд РТС-а и Урош Перић, Калиопи и Роцк ко Фол.

У недељу, последњег дана фестивала одржаће се Бебирон пузијада и дечији маскембал, наступ ће имати “Сатиричари”, промовисана ће бити монографија групе СМАК, БДП ће извести  “(Пра) Фауст”-а и Ивањицом ће продефиловати Завршна парада.

“Нушићијаду” затвара концерт групе Бјело Дугме Трибуте бенд.

