НАЈАВЉЕНО 32. ИЗДАЊЕ СУБОТИЧКОГ ФЕСТИВАЛА ПОЗОРИШТА ЗА ДЕЦУ Селекторка програма Маријана Прпа Финк

23.08.2025. 10:52 10:55
Пише:
Мирослав Стајић
Извор:
Дневник
суботица
Фото: Архива Дневника

Овогодишње, 32. по реду издање Међународног фестивала позоришта за децу, биће у Суботици одржано од 21. до 26. септембра.

Током шест фестивалских дана, како најављује организатор, суботички Отворени универзитет, публика може да очекује богат такмичарски програм који обухвата драмске и луткарске представе из земље и иностранства у избору селекторке др Маријане Прпа Финк, редовне професорке на  Академије уметности у Новом Саду и руководиоца Међународног форума за истраживање позоришта за децу и младе у Суботици. Такмичарски део и ове ће године пратити и стручни жити, који ће донети одлуке о наградама за најбољу представу (Grand Prix), режију, сценографију, оригиналну музику, дизајн лутака, као и глумачке награде. У оквиру фестивала планирани су бројни пратећи догађаји , а биће одржан и 16. Форум за истраживање позоришне уметности за децу и младе, који ће окупити стручњаке, теоретичаре и практичаре из области културе, са циљем размене идеја и истраживања различитих естетских приступа у театру за децу.    
 

фестивал
Извор:
Дневник
Пише:
Мирослав Стајић
Култура Сцена
