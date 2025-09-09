КОНЦЕРТ ФОНДА МЕЛАНИЈЕ БУГАРИНОВИЋ Стипендисти певају арије
Фонд за унапређење вокалне уметности младих Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић Калин, у Новом Саду, организује концерт добитника стипендије, који ће бити одржан вечерас, у Културној станици „Еђшег“.
На програму ће бити нумере из дела Ђ. Пучинија, В. Белинија, Ж. Маснеа, Ф. Шуберта и других.
Концерт представља јавну презентацију досадашњих уметничких постигнућа овогодишњих стипендиста овог фонда. Улаз је бесплатан.
