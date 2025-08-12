НОВОСАДСКО МУЗИЧКО ЛЕТО НА ТВРЂАВИ ДОНОСИ СЕДАМ ЗАНИМЉИВИХ А БЕСПЛАТНИХ КОНЦЕРАТА Завалите се у јастуке и уживајте у нотама под ведрим небом
Музичка омладина Новог Сада најављује циклус концерата у програму „Новосадског музичког лета“, које ће бити одржано од 21. августа до 4. септембра, на Петроварадинској тврђави, под ведрим небом, на јастучићима уместо класичних столица.
Седам међусобно различитих али подједнако занимљивих концерта у извођењу цењених домаћих уметника, разноврсних музичких формација, форми и праваца: од трија до биг бенда, од класике, џеза и евергрина, па све до француских шансона, танга, соула и попа.
– Ове године посебан акценат стављамо на домаће извођаче, уметнике који својим достигнућима сведоче о квалитету, снази и разноврсности наше музичке сцене. Неки од њих, класично образовани музичари, откриће нам и своје друго, креативно лице, кроз џез, соул и евергрин обраде познатих мелодија, у новим, инспиративним аранжманима – наводе у Музичкој омладини.
Учествују: „Кло кло бенд“, Танго ансамбл „Либеркватро“, квартет нашег џез пијанисте и композитора Александра Дујина, Гудачки квартет „ТАЈЈ“, Трио БАС, Квартет Душана Бирача и, за крај, Новосадски биг бенд са вокалним и инструменталним солистима. Одабран је генерално популаран програм тако да ће, на пример, квартет ТАЈЈ извести неке од напознатијих комада Хајдна, Шуберта, Грига, Чајковског, Аренског и Гершвина, али и композиција попут „Пицикато чардаша” и руске циганске „Две гитаре”.
Улаз на све концерте биће бесплатан.