ПУТОВАЊЕ КРОЗ ВРЕМЕ У Новом Саду почињу дани барокне музике
Војвођанско удружење за рану музику организује јубиларни, 10. фестивал Дани барокне музике у Новом Саду.
Позивају публику да доживи незаборавно искуство слушајући рану музику уживо на старим инструментима, или њиховим репликама, изведену од стране врхунских мајстора и познавалаца из наше земље и иностранства. Под мотом „Сусрети/ Encountres”, од 12. септембра до 10. октобра биће одржани концерти ране музике познатих и мање познатих композитора са различитих меридијана.
Фестивал ће окупити ансамбле и уметнике из Бразила, Португала, Италије и региона, негујући интеркултуралну размену и изворну интерпретацију. Организатори настоје да изместе просторе за извођење музике из центра града трагајући за мање познатим акустичним просторима на територији града. Један од таквих је Римокатоличка црква Св. Елизабете на Телепу (Улица Ћирила и Методија 11) у којој ће бити одржани сви концерти јубиларног издања.
Iberian Ensemble наступа сутра у 20 сати, представљајући дуп барокних флаута Алеxандре Андраде и Меиле Томе. Дом Муза & VisAntiqua наступа 19. септембра, изводећи чувене мадригале. Концерт ансамбла Mare Nostrum је на програму 4. октобра и представља изворни барокни ансамбл из Рима, посвећен римској школи и делима Алесандра Страделе.
Musica Antiqua Neoplantensis је састав који ће да наступи 10. октобра, водећи публику на музичко путовање „Lux Aeterna”, кроз средњи век, рану полифонију и безвремене мелодије.
И. Б.