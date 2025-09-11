„ВАЛТЕР” КАО СПЕЦИЈАЛИТЕТ Концерт музичара из Кине у новосадском КЦ „Свилара”
11.09.2025. 09:44 09:45
Мрежа новосадских културних станица, у сарадњи са Кинеским културним центром у Београду, у недељу 14. септембра у 19 часова у КЦ „Свилара“, организује концерт на којем ће наступити осам музичара Кинеског филмског симфонијског оркестра.
Програм концерта доноси спој традиционалне кинеске музике и европске класичне баштине.
Организатори најављују да ће посебан тренутак вечери бити извођење композиције „Валтер“, чувене теме из филма „Валтер брани Сарајево”, „испуњене трагичним херојством и симболиком отпора, која ће, у извођењу кинеских уметника добити ново, универзално значење“.
Улаз је бесплатан, али је потребна резервација места.
