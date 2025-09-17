"Чарли, како време пролази..."
(ВИДЕО) Дупла круна! ПОЛА ВЕКА КАРИЈЕРЕ И 70. РОЂЕНДАН Посебни дани за икону етно музике БИЉУ КРСТИЋ: Чини ми се да је на целом том ПУТУ СВЕ ИШЛО БАШ КАКО ТРЕБА
За Биљу Крстић кажу да је икона домаће етно музике.
С више од 14 албума и знатно више синглова, оставила је неизбрисив траг не само у етно музици, већ и у рокенролу и попу. Ова година је за њу веома значајна, јер у њој обележава невероватних 50 година каријере, а велики јубилеј крунисаће концертом 9. новембра у МТС дворани под називом "Све боје гласа".
Крстић за Јуроњуз Србија каже да је тек скоро освестила колико се дуго бави музиком и да су међу свим лепим и не тако лепим стварима које су их обележиле, оне најлепше ипак превагнуле.
Најлепше успомене везане су за сам почетак каријере, и кроз целу каријеру - све шта се дешавало, толико познанстава, толико дивне публике, концерата, песама, путовања... Стварно сада могу да кажем да то и јесте једна богата каријера. Дружим се са музиком, она ми је најбоља другарица и она ми је све, каже наша саговорница.
Она каже да је кључно за тако дуго трајање искрен рад и искрена љубав према музици.
Заиста, од самог почетка музика је била и моја страст и мој посао - како у Радио Београду, када сам радила као музички уредник, тако и сада са вокалном радионицом Бистрик. Дакле, како год да се окренете, музика је ту код мене, око мене и у мени, наравно, највише, истиче уметница.
Током пола века каријере сарађивала је са бројним музичарима домаће сцене, којима, како каже, дугује тиху захвалност, "јер тиха вода брег дере".
Нисам позната као нека бучна особа, нити слушам нешто много бучно. Не говорим много гласно, јер сам тако навикла на часовима код мог професора Војислава Илића на Академији. Најлепша извођења су она из душе - она тиха, указује Крстић.
Била је члан групе Сунцокрет, коју је предводио Бора Ђорђевић и у који је примљена без аудиције. Уследио је и састав Рани мраз са Ђорђем Балашевићем, а оба бенда су према мишљењу многих стручњака, поставили нове стандарде поп музике на нашим просторима.
Пре него што ће основати Бистрик, имала је и успешну поп каријеру.
Чини ми се да је на целом том путу све ишло баш како треба, истиче музичарка.
Гости на концерту "Све боје гласа"
Концепт јубиларног концерта је већ направљен, а први, акустични део, биће посвећен Сунцокрету и другим гостима с почетка њене каријере, у оквиру ког ће гостовати Асим Сарван из групе С времена на време, као и Небојша Дугалић и Борис Пинговић.
Учешће је потврдио и Дуда Безуха, који је иначе свирао са Балашевићем годинама у оркестру, Петар Радмиловић, који такође са Балашевићем свирао у дугом оркестру, Саша Локнер, мој диван пријатељ са којим сам ту соло каријеру градила и моја велика жеља да дозовем и да позовем Јосипа Бочека, са којим сам управо радила песму 'Чарли', коју бих волела да изведем, а некако ми са њим то би било најкомплетније, најављује Крстић за Јуроњуз.
Пре концерта, Биља има и пуне руке посла око нове Вокалне радионице "Бистрик", која прима нове чланове и то на аудицији која ће се одржати 27. септембра.
Девојке певају феноменално, иду на такмичења и освајају награде. Ове године смо чак и направили албум уживо који ћемо објавити. Уз то чекамо концерт 9. новембра, и то на мој рођендан, када пуним 70 година, тако да ће то бити дупло славље и много се радујем, закључује наша саговорница.