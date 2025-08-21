ДЕЧЈЕ ПОЗОРИШТЕ СУБОТИЦА НА МЕЂУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛУ ЛУТКАРСТВА - ЦРНА ГОРА 2025 Желим да будем нормалан
Дечје позориште Суботица, са луткарском хорор комедијом “Желим да будем нормалан” бугарског редитеља Тодора Валова, учествоваће на Међународном фестивалу луткарства - Црна Гора 2025, који ће од 30. августа до 3. септембра бити одржан у оквиру Подгоричког културног љета.
На 12. издању фестивала учествује девет позоришта из пет земаља, и то из Шпаније, Србије, БиХ, Италије и Црне Горе. Поред Суботичана, на фестивал из Србије још долазе Позориште лутака Пинокио, са представом “Снежана и седам патуљака”, и Позориште за децу и младе Крагујевац, са представом “Животињске приче”, док из БиХ стижу Дечије позориште РС, са представом “Црвенкапица”, као и Позориште лутака Мостар, са “Мачком у чизмама”.
Из Шпаније ће на фестивалу учествовати уметник Давид Зуазола са представом “Walker”; из Италије долази Театро дел Драго, са представом “Пинокио”, док ће црногорску луткарску сцену представљати Театар Корифеј, са представом “Вилињска гора” и Градско позориште Подгорица са представом „Помело, мали ружичасти слон”. Фестивал је такмичарског карактера, а о наградама ће одлучивати међународни стручни жири, али и дјечји жири састављен од подгоричких основаца.