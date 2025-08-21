ФИЛМ „ВЕТРЕ, ПРИЧАЈ СА МНОМ” ПРИКАЗАН НА СФФ-у Човек више воли после суза
Након што је освојио награде за најбољи филм на међународним смотрама у Мексику и Италији, дугометражни играни првенац Стефана Ђорђевића „Ветре, причај са мном“ имао је своју регионалну премијеру у оквиру такмичарског програма 31. Сарајево филм фестивала.
Подсетимо, ова аутопоетичка филмска прича прати главног јунака који се враћа кући, први пут након недавне мајчине смрти, како би са породицом прославио бакин рођендан. Повратак кући заправо је више инспирисан жељом да заврши планирани филм о мајци, а покушај да се искупи тако што спашава пса луталицу, наводе главног јунака на интроспекцију и својеврсно „исцелитељско животно путовање”. Филм је иначе инспирисан стварним животним искуствима редитеља, а у њему глуме и чланови његове породице, и то уз Лију, која је чак прошетала црвеним тепихом у Сарајеву поставши тако први пас у историји фестивала који је био гост СФФ-а.
“Велика је част што је ’Ветар’ имао своју регионалну премијеру у Сарајеву, а још већа што је моја породица том приликом доживела снажан осећај заједништва и свести да смо заједно створили нешто дирљиво и племенито”, изјавио је Ђорђевић након премијере. „Знао сам да сам спреман да направим филм о мојој мајци онда када сам престао да гледам на њен одлазак као на тешку тему. Сценарио је састављен од сећања и успомена из времена после њене смрти, које смо онда реконструисали на самом снимању. Моја мајка је волела живот више него било ко други, и какав бих њен ученик био да размишљам више о њеној смрти, него о њеном животу. Када помислим на њу хоћу да се радујем, да ми измами осмех, да никада не оде, па и ако сузе потеку, човек може само више да воли после њих”.