ЈАКОПО ГОДАНИ И МАША КОЛАР ПОСТАВЉАЈУ БАЛЕТ У СНП-у Добре вибрације уз „Болеро” и игру сенки
У склопу обележавања великог јубилеја, 75 година постојања, Балет Српског народног позоришта најавио је отварање нове сезоне премијером „Добрих вибрација”.
Први сусрет с публиком овог дводелног балетског комада, коју потписују чувени кореографи Маша Колар и Јакопо Годани, заказана је за 26. септембар, на Великој сцени „Јован Ђорђевић”, а само неколико дана касније „Добре вибрације” гостоваће у Народном позоришту у Сарајеву.
Јакопо Годани, чувени кореограф и дугогодишњи директор Балета у Франкфурту, одазвао се позиву Аје Јунг, директорке Балета СНП-а, и за наш најстарији професионални театар припрема нову креацију коју је назвао “Игра сенки” у којој истражује појам уметничке и људске слободе и претвара га у структуру која се мења и нестаје попут птица у лету. Једно од најпознатијих и најпризнати- јих кореографских имена нашег региона – Маша Колар, поставља пак своју верзију “Болера”. Она користи Равелову партитуру, једну од најпознатијих у светској музичкој историји, као предложак којим покреће хипнотичку, непоновљиву игру.
Аја Јунг: Ново доба Балета СНП
„Премијера, чије смо извођење најавили за сам почетак сезоне, увела је играче у балетску салу много раније од уобичајеног”, изјавила је Аја Јунг за „Дневник”. „Није увек једноставно започети рад половином августа, али смо свесни посла који је пред нама. Сезону ће освежити балетски уметници који долазе из целог света и постали су део нашег тима, а поред нових наслова, очекују нас и прва гостовања у земљи и иностранству. Када је класичан репертоар у питању, публику ћемо изненадити техничким и естетским оквирима које смо зацртали. Мислим да је ново доба за Балет Српског народног позоришта – почело”.
Јакопо Годани рођен је у Ла Специји, где је 1984. године започео студије балета и савремене уметничке игре у школи коју је водила Лоредана Ровањи. Истовремено је три године студирао на Академији ликовних уметности у Карари. Годани је 1986. примљен у чувену школу Мориса Бежара у Бриселу да би свој професионални деби имао две године касније, наступајући са више савремених трупа у Паризу. Године 1990. основао је сопствену трупу у Бриселу и тако започео своју кореографску каријеру. Његов рад у Бриселу продуцирао је театар L’Atelier Saint-Anne уз подршку позоришта Théâtre Plateau. Паралелно, од 1991. до 2000. године Годани је био први солиста Балета Франкфурт Вилијама Форсајта и био његов асистент у раду на најрепрезентативнијим комадима ове трупе. Своју кореографску каријеру наставио је креирањем оригиналних радова за бројне међународне ансамбле, међу којима су Краљевски балет у Лондону, Баварски државни балет, Национална компанија игре из Мадрида...
Маша Колар је дипломирала у Школи за савремени плес Ане Малетић у Загребу, а усавршавала се на Фламанској балетској академији у Брижу. Завршила је основне студије Педагогије савремене игре на Академији драмске уметности у Загребу и мастер студије Културологије на Универзитету у Ријеци. Њена професионална играчка каријера почела је у Позоришту „Комедија“ у Загребу 1986. године, а наставила се у Балету Опере у Дрездену, где је постала солисткиња и добила награду Мари Вигман 1997. године. Наступала је на међународним турнејама Компаније Штефана Тоса, а касније је била играчица аустралијског Квинсленд балета и Атербалета у Италији, радећи с признатиим кореографима као што су Мауро Бигонцети, Марко Геке, Валтер Матеини и Охад Нахарим. Као кореографкиња, Маша Колар је стварала дела за велике компаније широм Европе, а од 2017. до 2024. године била је и уметничка директорка Балета Хрватског народног казалишта у Ријеци.
Улазнице за премијеру “Добрих вибрација” биће у продаји већ од 25. августа на благајни Српског народног позоришта.