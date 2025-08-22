МАЈА ГОЈКОВИЋ ПОСЕТИЛА ПОКЛОН ЗБИРКУ РАЈКА МАМУЗИЋА Ново лице галерије
Председници Покрајинске владе Маји Гојковић током њене посете Галерији ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића в. д. директор ове институције Владимир Врањковић представио је идејно решење будућег изгледа зграде галерије након планиране реконструкције, коју ће у потпуности да финансира Покрајинска влада.
Пројектом је обухваћена обнова фасаде, комплетна замена столарије, постављање новог паркета, реконструкција сувенирнице, изградња нових тоалета, као и успостављање кружног тока кретања у одређеним деловима зграде галерије. Поред тога, у плану је и потпуна реконструкција изложбеног дела, који ће одговарати модерним галеријским стандардима.
Председница Покрајинске владе обишла је и ново двориште галерије, где су завршени сви радови на уређењу и прилагођавању простора за одржавање културних догађаја, а потом и изложбу „Југословенска уметност у Сао Паулу (1953–1969)”.