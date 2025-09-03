clear sky
НА НОВОСАДСКОМ МУЗИЧКОМ ЛЕТУ Евергрин за крај

03.09.2025. 12:32 12:35
Пише:
Наташа Пејчић
Извор:
Дневник
Новосадски биг бенд
Фото: Музичка омладина НС промо

„Новосадско музичко лето“ завршава се концертима вечерас и сутра, и за крај нуди евергрин музику.

На платоу испред уметничких атељеа на Петроварадинској тврђави, најпре ће вечерас у 20 часова концерт под називом „Евергрин, музика која живи“ приредити Душан Бирач квартет.Чланови овог квартета су: Душан Бирач, вокал, Владимир Ћуковић, виолина, Јозеф Ритер, клавир, и Владимир Јаковљевић, гитара. 

Сутра на истом месту, и у исто време, „Новосадско музичко лето“ биће завршено концертом Новосадског биг бенда, под диригентским вођством Федора Вртачника. Под називом „Шоутајм“, овај концерт нуди обиље непролазних хитова легенди попут Џона Ленона и Пола Макартнија, Ерика Клептона, Питера Габријела, Стивија Вондера, Џорџа Бенсона и других. Вокални и инструментални солисти биће Бојана Стаменов, Зоран Шандоров, Страхиња Бановић и Габор Бунфорд.

Улаз на оба концерта је слободан.

