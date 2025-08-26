few clouds
НОВИ ТВРЂАВА ТЕАТАР У ВИЛИ СТАНКОВИЋ У ЧОРТАНОВЦИМА Не ућуткујте Сократа

26.08.2025. 10:01 10:05
Пише:
Игор Бурић
Извор:
Дневник
С конференције за новинаре у Новосадском позоришту
Фото: Б. Лучић

Представа „Ућуткивање Сократа” Битеф театра и Центра за културу Тиват, биће изведена сутра, на отварању Новог тврђава театра у Вили Станковић у Чортановцима.

Ова представа, коју је по тексту Хауарда Брентона режирао Небојша Брадић, послужила је и за слоган Фестивала који је посвећен студентима - “Не ућуткујте Сократа”.

- Да смо опуштенији и разумнији, Фестивала ове године не би било. На наше велико чуђење, нисмо подржани на конкурсима. Подржала нас је публика. Њих нисмо желели да изневеримо - навела је на јучерашњој конференцији за новинаре књижевница, редитељка и професорка Вида Огњеновић, која је оснивачица и селекторка Новог тврђава театра. - Решили смо да се не обазиремо на околности. Не повлађујемо недаћама. Представе су биране да се не брукамо. Захваљујемо се позориштима и студентима. 

Поред представе „Ућуткивање Сократа”, у конкуренцији за награде Новог тврђава театра су „Плеј Чехов” студената Факултета савремене уметности Београд и Позоришта „Портал”, „Професионалац” Душана Ковачевића, у режији Новака Пулетића (Театар „Улица” и Факултет савремене уметности Београд), „Тесла” Мине Милошевић, у режији Ивана Балетића (Мало позориште „Душко Радовић”, Београд) и „Надпоп Којовић” Виде Огњеновић (Градско позориште Подгорица и Будва Град театар).

У част награђених о којима ће одлучивати књижевник Владимир Копицл, глумац Ненад Пећинар и студенткиња Невена Ерић, биће изведена представа „Безимени” Николе Угриновића, по роману „Записи из подземља” Ф. М. Достојевског.

- „Ућуткивање Сократа” је бриљантна сценска расправа, Чеховљеве једночинке узбудљиво је видети у новом стилу студената, неоптерећеном конвенцијама. Тесла је неисцрпна тема, „Професионалца” је одобрио сам писац - нека су од запажања Виде Огњеновић о програму.

Нови тврђава театар одржава се од 27. августа, до 2. септембра, 12. пут по реду. Карте за појединачне представе коштају 1.200 динара, а комплет 5.500. Почињу у 20 часова, са тим да, ако буде невремена, биће изведене у Новосадском позоришту/ Ујвидеки синхаз.

