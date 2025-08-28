(ФОТО) ПОЧЕО ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ У ВЕНЕЦИЈИ Гламурозне звезде и политичке теме
Овогодишње 82. издање чувеног Филмског фестивала у Венецији отворено је филмом „Ла Грациа“ Паола Сорентина, и до 6. септембра публику очекује мноштво филмова, с познатим глумачким именима, међу којима ће доста њих бити и присутно на Мостри.
Међу гламурозним звездама које се очекују на црвеном тепиху су Џулија Робертс, Џорџ Клуни, Ема Стоун, Двејн Џонсон, Адам Сендлер и Идрис Елба. Од других познатих имена очекују се и Оскар Ајзак, Џејкоб Елорди, Џеси Племонс, Кејт Бланшет, Адам Драјвер, Ендру Гарфилд, Ајо Едебири, Бил Скарсгард, Колман Доминго, Аманда Сејфрид, Калум Тарнер и Џуд Ло.
Наслови филмова у такмичарском програму, који ове године побуђују пажњу, су „Франкенштајн“ Гиљерма дел Тороа, „Кућа динамита“ Кетрин Бигелоу, „Џеј Кели“ Ное Баумбаха, „Глас Хинд Риџаб“ Каотер бен Ханије, „Бугонија“ Јоргоса Лантимоса, „Машина за разбијање“ Бенија Сафдија, „Отац мајка сестра брат“ Џима Џармуша, „Тестамент Ен Ли“ Моне Фастволд, „Без другог избора“ Парк Чан-вука и „Чаробњак из Кремља“ Оливејеа Асајаса.
Ван конукренције су филмови: „Након лова“ Луке Гвадањина, „Мртвачева жица“ Гаса ван Санта, „У Дантеовим рукама“ Џулијана Шнабела и „Марк на Софијин начин“ Софије Кополе.
Након паузе прошле године, „Нетфликс“ се враћа на Лидо. Поред Дел Торовог „Франкенштајна“ и Баумбаховог „Џеја Келија“, та платформа представља и “Кућу динамита” Кетрин Бигелоу.
Овогодишњим жиријем председава редитељ Александар Пејн, а уз њега су ту бразилска глумица Фернанда Торес, ирански редитељ Мохамед Расулоф, француски редитељ Стефан Бризе, италијански редитељ Маура Делперо, кинеска глумица Жао Тао и румунски редитељ Кристијан Мунђу.
Поред звучних глумачких имена, овогодишњи фестивал обележиће и политички обојени играни и документарни филмови. Поједини филмови баве се актуелним политичким темама, између осталог, кроз приче о шестогодишњој девојчици заробљеној у Гази, о руској политици, и о Ирану. Неколико документараца би, како неки сматрају, могли да се нађу и међу добитницима признања. Легендарни немачки редитељ Вернер Херцог, који ће на свечаном отварању фестивала добити награду за животно дело, представиће свој документарац о природи “Гоуст елефантс”. Лора Појтрас, добитница Оскара за документарац о Сноудену, овог пута учествује с филмом „Кавер ап“.
Међу међународним остварењима ту ће бити и „Странац“ Франсоа Озона, адаптација Камијевог класика, као и филм „Сироче“, редитеља Ласла Немеша (Саулов син), који истражује последице мађарског устанка против комунистичког режима.