ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ У ЗАДРУ НА ФЕСТИВАЛУ МОНОДРАМЕ „Злочин и казна” на отварању

28.08.2025. 12:06 12:12
Наташа Пејчић
Дневник
Фото: pixabay.com

Трећи Задарски фестивал монодраме отвориће 28. августа представа“Злочин и казна” Позоришта младих, коју је, инспирисана Достојевском, режирала Емилија Мрдаковић.

У овој вишенаграђиваној представи главну улогу игра Александар Милковић. Представа се у Задру игра у Великој дворани Казалишта лутака. Овогодишњи задарски Фестивал монодраме, који је такмичарског карактера, а настаје у сарадњи Драме плус и Казалишта лутака Задар, траје 11 дана, током којих ће бити изведено 20 различитих програма.

Представа “Злочин и казна” пропитује одговорност сагледане кроз речи из наслова представе. „Шта је злочин данас, следи ли после сваког злочина казна, бива ли кажњен сваки починилац злочина или се пак нечињењем кажњавају само жртве? Зашто се неки злочини релативизују у зависности од социјалних и културних оквира у којима су људи ситуирани? Зашто, ако релативизам нуди најозбиљније аргументе против моралне одговорности?“ То су само нека од питања којима се бавила екипа ове луткарске представе.

позориште младих задар фестивал монодраме
