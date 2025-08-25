clear sky
РАДОВИ ВАЈАРКЕ ДРАГАНЕ ИЛИЋ У МУЗЕЈУ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ Портрет као игра откривања

25.08.2025. 12:46 12:48
Пише:
Мирослав Стајић
Извор:
Дневник
Изложба „Драгана Илић, Портрет - Игра откривања и/или разоткривања“, ауторке Рајке Бошковић, отворена је у Музеју савремене уметности.

Фасцинација лицем човека код вајарке Драгане Илић (1966-2020)  резултирала је богатим и потпуно самосвојним скулпторским опусом на нашој уметничкој сцени, наводе из МСУ. „Као несумњиво врстан портретиста, она у игри међусобног откривања али такође и разоткривања суштине портретисане личности, достигла је високе домете у читавом низу портрета својих савременика - блиских људи из породичног и професионалног окружења. Вајарски рукопис Илићеве у домену портрета препознатљив је не само по формално-стилским одликама и употреби скоро искључиво теракоте (накнадно бојене) него и по начину третмана материјала, влажне глине - која се ‘овековечује’ печењем”, наводи ауторка изложбе. 

Драгана Илић је дипломирала на Факултету ликовних уметности у Београду 1991. године, на Вајарском одсеку, где је радила као прва жена предавач од 1995. године, а од 2011. у звању ванредног професора. Поред више самосталних, учествовала је и на бројним колективним изложбама у Београду, Крагујевцу, Панчеву, Смедереву, Вршцу, Кикинди, Солуну... Израдила је више спомен-биста оснивача Института за физиологију и хистологију постављених у аули Физиолошког института Медицинског факултета у Београду, као и спомен-бисту композитора Корнелија Станковића по наруџбини Српског института у Будимпешти. 

Изложба радова Драгане Илић траје до 13. октобра.

