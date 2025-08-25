САРАДЊА ДВА ГРАДСКА МУЗЕЈА НАСТАВЉА СЕ ГОСТОВАЊЕМ ДВЕЈУ ИЗЛОЖБИ Сомборско прстење пред Суботичанима
Две изложбе археолошког одељења Градског музеја Сомбор, једна која се фокусира на прстење из средњовековне археолошке збирке ове куће а друга посвећена предметима пронађеним у некрополама током археолошких истраживања и ископавања у протеклих двадесет година на територији Сомбора и општина Апатин, Кула и Оџаци, гостоваће од 28. августа до 10. октобра у Градском музеју у Суботици.
Када је реч о првој поставци, прстење је сакупљано од самог почетака формирања археолошке збирке Градског музеја Сомбор са територије која обухвата простор данашње Бачке. У том контексту изложба обухвата примерке прстења датоване од краја VIII до почетка XIX века, а најзаступљеније је прсте-ње са археолошких ископавања и оно је обезбедило основну грађу представљену у оквиру ове поставке.
Друга пак изложба специфичног назива: Круг живота и смрти — анализе другачијих перспектива, резултат је интердисциплинарног истраживања и анализа предмета са некропола. „Већина људских скелетних остатака омогућила је увид у различите идентитете и нама непознате, далеке односе, док су пронађени предмети допринели разоткривању детаљне биографије — животне приче, појединца или заједнице испричане кроз приказ њихове смрти и покопа”, навели су из Градског музеја Сомбор у најави ове изложбе.