САРАДЊА ДВА ГРАДСКА МУЗЕЈА НАСТАВЉА СЕ ГОСТОВАЊЕМ ДВЕЈУ ИЗЛОЖБИ Сомборско прстење пред Суботичанима

25.08.2025. 12:39 12:45
Пише:
Мирослав Стајић
Извор:
Дневник
Две изложбе археолошког одељења Градског музеја Сомбор, једна која се фокусира на прстење из средњовековне археолошке збирке ове куће а друга посвећена предметима пронађеним у некрополама током археолошких истраживања и ископавања у протеклих двадесет година на територији Сомбора и општина Апатин, Кула и Оџаци, гостоваће од 28. августа до 10. октобра у Градском музеју у Суботици.

Када је реч о првој поставци, прстење је сакупљано од самог почетака формирања археолошке збирке Градског музеја Сомбор са територије која обухвата простор данашње Бачке. У том контексту изложба обухвата примерке прстења датоване од краја VIII до почетка XIX века, а најзаступљеније је прсте-ње са археолошких ископавања и оно је обезбедило основну грађу представљену у оквиру ове поставке. 

Друга пак изложба специфичног назива: Круг живота и смрти — анализе другачијих перспектива, резултат је интердисциплинарног истраживања и анализа предмета са некропола. „Већина људских скелетних остатака омогућила је увид у различите идентитете и нама непознате, далеке односе, док су пронађени предмети допринели разоткривању детаљне биографије — животне приче, појединца или заједнице испричане кроз приказ њихове смрти и покопа”, навели су из Градског музеја Сомбор у најави ове изложбе.

