У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА ДАНАС ПОЧИЊЕ 54. БРАНКОВО КОЛО У част лиричара младости
Традиционална песничка манифестација „Бранково коло“ биће 54. пут отворена данас и до 19. септембра ће се њени програми одвијати у Сремским Карловцима, Новом Саду и на Стражилову.
Kако наводе организатори, програми „у живој успомени на великог песника српског романтизма, вечитог младића наше поезије, антологијског лиричара младости, Бранка Радичевића“.
Овогодишње „Бранково коло“ протицаће у знаку три изузетна јубилеја: 190. годишњице доласка Алексија Бранка Радичевића у Карловачку гимназију, 140. годишњице подизања првог споменика Бранку на Стражилову и 130. годишњице оснивања листа „Бранково коло“ у Сремским Карловцима.
Беседом о Бранку Радичевићу, 54. Бранково коло ће у Карловачкој богословији „Свети Арсеније Сремац“ свечано отворити књижевник Ласло Блашковић. Сутрадан, на Стражилову, на Бранков гроб цвеће ће положити песник Живко Николић. Биће одржан и парастос Алексију Бранку Радичевићу у Сремским Карловцима и одржана хришћанска трибина на тему „О младости и вери“, на којој ће говорити архимандрит Клеопа Стефановић.
Током манифестације наступиће песници разних генерација, од најстаријих до најмлађих: Душко Новаковић, Ивана Миланков, Ранко Чолаковић, Мирјана Божин, Драгослав Дедовић, Драгица Стојановић, Јелена Алексић, Иван Деспотовић, Јулија Капорњаи, Јасна Миленовић, Наташа Радосављевић, Весна Егерић, Марија Пргомеља, Растко Лончар, Сузана Рудић, Димитрије Николић, Бојана Јеленковић, Данило Јовановић и други.
Шаха је играо врло вешто и врло је брзо покретао фигуре (Јован Ђорђевић)
Традиционална награда Бранковог кола „Стражилово“, стара пола столећа, како истичу организатори, на Стражилову ће бити свечано уручена песнику Мирославу Цери Михаиловићу (за укупно дело), Слађани Миленковић, Бојани Јеленковић и Јовани Анђелић (за најбоље књиге „Бранковог кола“) и групи ђака-песника новосадске гимназије „Исидора Секулић“, за панораму поезије коју је приредио професор и песник Дамир Малешев.
У карловачкој библиотеци „Бранко Радичевић“ ће све награђене књиге бити промовисане, као и беседарник Бранковог кола „Свечане речи“, који садржи педесет четири беседе о Бранку из пера угледних песника и писаца, изговорене на свечаним отварањима Бранковог кола (1972-2024), међу којима су и Перо Зубац, Стеван Раичковић, Мирослав Антић, Десанка Максимовић, Душко Радовић, Дејан Медаковић, Матија Бећковић, Милорад Павић, Иван В. Лалић, Борислав Пекић, Светлана Велмар Јанковић, Душко Трифуновић, Стеван Тонтић, Миодраг Павловић, Ранко Рисојевић, Павле Поповић, Љубомир Симовић, Драган Колунџија, Иван Гађански, Владимир Јагличић, Милан Ненадић, Раша Попов, Милисав Савић и други.
Савремени филозофи о традицији
У Карловачкој гимназији ће 33. пут бити организован Филозофски симпозијум на тему „Традиција и савременост“ на којем ће учествовати: Јован Бабић, Раде Калик, Мишо Кулић, Радивоје Керовић, Дивна Вуксановић, Драган Проле, Часлав Копривица, Уна Поповић, Владимир Цветковић, Саво Лаушевић, Соња Томовић Шундић, Милан Говедарица, Александар Лукић, Бранкица Поповић, Слободан Кањевац, Ана Миљевић и други.
„Велика повеља Бранковог кола“ биће свечано уручена угледном драмском уметнику Небојши Дугалићу „за надахнути допринос лепоти поезије, стваралачку радост и љубав према песницима и људима на трагу божанског дара Бранка Радичевића“.
У програмима ће учествовати и глумац Миодраг Петровић (и као песник), затим Бошко Петров, Милица Грујичић, Даница Петровић и Сања Петров, као и млади глумци театра за поезију „Фармакопеа“, који су премијерно припремили сценски игроказ „Ао, данче, ала си ми бео“ на Бранкове стихове. Даница Петровић извешће на Стражилову монодраму „Ја, Мина Бранкова“. У музичком делу ће наступати оперске уметнице Весна Аћимовић и Јована Ковачевић, пијанисти Маја Грујић и Димитрије Николић.
Биће организован и 37. песнички турнир у шаху за младе таленте, у знак сећања на Бранка Радичевића шахисту, за кога је средином 19. века Јован Ђорђевић рекао: „Шаха је играо врло вешто и врло је брзо покретао фигуре.“