20.09.2025.
У СУБОТИЦИ СУТРА ПОЧИЊЕ МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ПОЗОРИШТА ЗА ДЕЦУ Позоришна чуда и истраживања

20.09.2025.
Суботица
Међународни фестивал позоришта за децу Суботица почиње сутра и трајаће до 26. септембра, у организацији Отвореног универзитета Суботица.

У главном програму који је ове године селектовала др Маријана Прпа Финк наћи ће се 13 представа позоришта из Европе, Азије, обе Америке и Африке. Представе су изабране у конкуренцији 128 остварења из 36 земаља. Тако ће овај јединствени позоришни догађај бити прилика да деца упознају различитост култура и позоришних облика, да истражују и сазнају ко су јунаци, звуци, боје и облици, бајколиких или чудесних догађаја, у које их уводи позоришна чаролија, указала је селекторка.

Жири главног такмичарског програма чине овогодишњи добитници награде за животно дело „Мали принц” – Фенг Ли (Кина) и Здравко Мићановић (Србија), као и Џереми Тарнер из Велса.

Међународни фестивал позоришта за децу у Суботици убраја се међу најважније манифестације овог типа у региону. Иако је у основи усмерен на луткарство, фестивал пружа простор и другим уметничким изразима, па тако годинама има значајну улогу у развоју и афирмацији дечјег театра у Србији. Као пратећи, али веома важан део програма, Фестивал у Суботици краси организација међународног Форума за истраживање позоришта за децу и младе, на којем учествују бројни педагози, академици и театролози из целог света. Ове године тема је „Различити приступи естетици у позоришту за децу и младе”.

