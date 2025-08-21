ТЕЛЕВИЗИЈСКО БЛАГО ДОСТУПНО СВИМА Изложба о 67 година ТВ драме у Галерији РТС-а прича причу о деценијама програма који смо волели
Изложба "67 драма за 67 година ТВ у Србији", која је отворена до 1. септембра у Галерији Радио телевизије Србије, представља пресек деценија рада на производњи драма и филмова у Телевизији Београд и РТС-у, изјавио је редитељ Марко Новаковић.
Одговорни уредник Драмског и играно-серијског програма РТС-а Новаковић је рекао Танјугу да посетиоци могу видети 67 паноа са информацијом о сваком наслову, годином производње, кратким садржајем, пописом глумаца и уз по једну фотографију.
Задужен за избор драма за изложбу, Новаковић је истакао да је представљен део од близу 500 наслова које поседује архив РТС-а, и да су се "сигурно огрешили о још нека капитална дела, али тако је увек кад се праве избори".
Изложба је конципирана хронолошки у две простора Галерије РТС-а, а Новаковић је додао да се поред паноа може видети и избор костима из драма и серија.
Новаковић је рекао да је жеља да посетиоци стекну слику о протоку времна у РТС-у и да се схвати "да историја не почиње од нас, нити ће се завршити нама и да ће у будућим временима бити још много оваквих наслова".
Према његовим речима, прва драма Телевизије Београд "Случај у трамвају" је емитована 1958. али је нема на траци, потшо је програм тада ишао уживо, већ само њен римејк урађен 20 година касније.
Новаковић је додао да има много великих наслова као што су "Шешир професора Косте Вујића" (1972), "Извињавамо се, много се извињавамо" (1976), "Карађорђева смрт" (1983) и "Смрт госпође министарке" (1992).
"Свака од драма је заслужила квалитетом да се нађе на изложби", нагласио је Новаковић.
Како је навео, један од критеријум за избор наслова био је њихов одлазак на бројне фестивале и добијање награда, док је други био гледаност и став критике.
Костиме и реквизите из неколико најрепрезентативнијих филмова и серија РТС-а одабрале су костимограф Сузана Глигоријевић и сценограф Наташа Бојовић, а уредник изложбе је Ана-Марија Симоновић.
Из РТС-а су навели да је избор од 67 драма настао уз велику помоћ записа и података које је оставила Бојана Андрић (1944-2025) о прве четири деценије снимања, а њени наследници се надовезују истраживачким радом у последње три деценије.