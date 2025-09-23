broken clouds
ВЕЛИКИ УМЕТНИК КРАО ИДЕЈЕ? Истина о Рембрантовој инспирацији крије се у – псу

23.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
рембрант
Фото: Printscreen Youtube/ Smarthistory

Државни музеј у Амстердаму Ријксмусеум наводи да је, баш као и Шекспир, Рембрант несрамно црпео инспирацију из рада других уметника.

Ноћна стража, ремек-дело Рембранта из 1642. године које приказује грађане Амстердама како марширају да бране град, садржи пса који лаје у десном углу, а који је у великој мери преузет из популарног цртежа мање познатог холандског уметника, тврде стручњаци, преноси Гардијан.

Академски рад Ане Лендерс, кустоса Ријксмусеума, истиче многе сличности између пса из Ноћне страже” и илустрације пса на насловној страни водича из 17. века о томе како се бранити од сексуалне напасти.

Тако Дибитс, генерални директор Ријксмусеума, рекао је британском листу да се, баш као и Шекспир, Рембрант није либио да црпи инспирацију из ранијих извора.

Рембрант је желео да се такмичи са италијанским мајсторима Рафаелом, Тицијаном и Микеланђелом. Данас бисте то можда назвали плагијаторством или копирањем, али тада то није било тако – звало се емулација, рекао је Дибитс.

 

Лендерс, кустос уметности 17. века, укључена у јавну обнову Ноћне страже, рекла је да је открила Рембрантов извор када је прошле године посетила изложбу у Zeuvs Museum-u у Миделбургу.

Само сам шетала кроз просторије и одједном ми је поглед пао на књигу Јакоба Катса са псом, рекла је она.

Холандски уметник, песник и издавач Адриен ван де Вене направио је тај цртеж за насловну страну и ту је пас приказан, али обрнуто, казала је она.

Одмах се сетила Ноћне страже, погледала слику на свом телефону и одлучила да је даље проучи. 

Потцртеж Ноћне страже, откривен у недавним hi-tech скеновима, показао је још више сличности, додала је она.

 

У коначној слици, Рембрант је пса поставио у активнију позу и замислио да лаје са испруженим језиком.

Према њеним речима, то је био уметнички трик да се унесе акција у један угао слике, рекла је Лендерс.

Фасцинантно је како га је ставио у сенку у углу, да би сцена била узбудљивија и да убаци тренутак акције, рекла је она.

Рођен у Делфту 1589. године, Ван де Вене је постао свестрани сликар златног доба Холандије и иако никада није достигао славу Рембранта, био је популаран. 

Рад са Катсом, песником и филозофом најпознатијим по моралистичким емблематским књигама, учинио га је посебно познатим његовим савременицима.

Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
