ЗАВРШЕН 12. НОВИ ТВРЂАВА ТЕАТАР У ЧОРТАНОВЦИМА Најбоља представа „Ућуткивање Сократа”
Проглашењем победника, уручењем награда и извођењем представе “Безимени” Николе Угриновића, у част награђених, синоћ је у Вили Станковић у Чортановцима завршен амбијентални позоришни фестивал 12. Нови тврђава театар.
За најбољу проглашена је представа “Ућуткивање Сократа” Битеф театра и Центра за културу Тиват.
Редитељ ове представе Небојша Брадић такође је добио награду за најбољу режију. У овој представи је Сања Ристић Крајнов, за улогу Ксантипе освојила награду за најбољу женску улогу.
Небојша Дугалић је освојио награду за најбољу мушку улогу, тумачећи лик Надпопа Којовића, у истоименој представи Градског позоришта Подгорица и Будва Град Театра, у режији Виде Огњеновић. Ансамблу ове представе припала је Специјална награда “за изванредан колективни рад и самосвојан резултат у домену амбијенталног театра”.
Глумачку награду "Милан Лане Гутовић” жири је доделио Бојану Жировићу, за улогу Тесле у представи "Тесла”, Малог позоришта "Душко Радовић”, у режији Ивана Балетића. За укупан музички и глумачки допринос у овој представи, Специјалну награду је добио Срђан Марковић.
Специјалне награде припале су и младим глумцима Јовани Удовић, за улогу Мајке, у представи "Професионалац” Позоришта УЛИЦА и Факултета савремених уметности Београд, као и Петру Лазаревићу, за улогу у овој представи, али и за улогу младог Тесле у истоименој представи Малог позоришта “Душко Радовић”.
Одлуке о наградама донео је жири у саставу: и Владимир Копицл, књижевник, председник, Невена Ерић, студенткиња глуме, и Ненад Пећинар.