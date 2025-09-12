ПУТ КА ГРАДОВИМА Монографска изложба Лазара Возаревића (1925-1968) у Галерији Матице српске

Монографска изложба „Лазар Возаревић - Галерија у гостима” биће отворена вечерас у 20 часова у Галерији Матице српске.

Представиће овог нашег значајног уметника, једног од најупечатљивијих представника српског и југословенског модернизма, у свим фазама његове уметности, од раних педесетих година, до последњих дела из 1968, кроз чак осамдесетак изложених дела, захваљујући сарадњи са Галеријом „Лазар Возаревић” из Сремске Митровице. Ауторке изложбе су Марија Вуруна, директорка Галерије „Лазар Возаревић”, Ивана Растовић и Ивана Јањић, кустоскиње Галерије Матице српске.

Повод овој великој изложби је стогодишњица Возаревићевог рођења. Велики јубилеј је био повод да његова дела из матичне галерије крену на пут ка градовима који су заузимали важно место у уметниковом животу. Као што је и њему посвећена галерија у Сремској Митровици желела да га обележи, и то чинила гостујући у другим местима, Галерија Матице српске је такође осетила обавезу да тим поводом представи његово стваралаштво, поменула је јуче на конференцији за новинаре управница ГМС др Тијана Палковљевић Бугарски.

Фото: Промо

Прави начин за то, како је додала, јесте сарадња са Галеријом „Лазар Возаревић” у Сремској Митровици, коју су позвали да, како је рекла, на свом путовању у овој јубиларној години за њих, након Зрењанина и Београда, Нови Сад буде место где ће најцеловитије и најпотпуније бити представљен Возаревићев опус. Тијана Палковљевић се захвалила на отворености и спремности да све слике из свог фонда уступе ГМС на овој изложби, која ће трајати дуже од четири месеца, до 31. јанујара, и потом се враћају у сталну поставку у Сремској Митровици.

Директорка Галерије „Лазар Возаревић” Марија Вуруна је изразила задовољство што ће Новосађани бити у прилици да виде шта ова галерија поседује, као и начин на који чувају дела овог уметника, и на који их презентују. Укупно 79 од 80 Возаревићевих дела која чине целокупни легат у Сремској Митровици, биће изложена у Новом Саду, као и два у поседу ГМС, која ће такође бити изложена, а то су „Оплакивање Христа”, и „Мртва природа”.

Поред слика, изложба има и документарни део, у којем су изложене фотографије, и неки други предмети који говоре о самој личности уметника. Блискост и везе са Паблом Пикасом су разлог што ће, по речима Тијане Палковљевић, бити изложено и неколико дела славног шпанског сликара, а то је пет илустрација из колекције Народног музеја у Београду, као и једна графика из колекције Амбасаде Француске у Београду. Део изложбе су и три видео анимације, које путем савремених технологија, приближавају публици Возаревићеве узоре и инспирације за слике „Оплакивање Христа”, „Квадрати” и „Породица”, као и три филма посвећена животу и делу уметника. Такође је најављен и едукативни програм за децу.

- Идеја је била да се представи целокупно стваралаштво Лазара Возаревића, што подразумева све фазе у његовом стваралаштву , а Галерија „Лазар Возаревић” у Сремској Митровици пружа ту могућност, због феноменалног избора у самој колекцији. Тако смо хронолошки и тематски кренули на пут од самог почетка изложбе, где је присутна фигуративна фаза, под утицајем француског неокласицизма, посткубизма, и један директан дијалог са Пикасом, који је уследио као последица трагања за модерним изразом у уметности прве генерације после Другог светског рата - напоменула је једна од кустоскиња ове изложбе Ивана Јањић, додајући да је његова окренутост модерном ликовном језику ипак укључивала и утицај српске средњовековне и византијске традиције, који се наставља и у наредним фазама, када се окреће енформелу, потом и постенформелу.