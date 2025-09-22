"Памтићемо га по његовој харизми...“ ПРЕМИНУО ГЛУМАЦ ЕНВЕР ПЕТРОВЦИ
Енвер Петровци, познати глумац и редитељ преминуо је у 72. години.
Тужну вест о смрти Енвера Петровција саопштило је Регионално позориште Нови Пазар.
С дубоком тугом примили смо вест да нас је напустио велики глумац, редитељ и педагог Енвер Петровци. Његов уметнички пут и дело оставили су неизбрисив траг у позоришту, филму и култури читавог региона. Регионално позориште Нови Пазар имало је посебну част и привилегију да сарађује са њим. Као професор и ментор, несебично је преносио знање, искуство и љубав према уметности нашим глумцима, обликујући генерације које ће његово наслеђе носити даље, навели су у објави на Фејсбуку.
Памтићемо га по његовој харизми, ширини духа и истинској посвећености уметности. Енвер Петровци заувек остаје део наше позоришне породице, закључило је у објави Регионално позориште Нови Пазар.