22.09.2025.
Нови Сад
"Памтићемо га по његовој харизми...“ ПРЕМИНУО ГЛУМАЦ ЕНВЕР ПЕТРОВЦИ

22.09.2025. 15:25 15:27
Фото: pixabay.com

Енвер Петровци, познати глумац и редитељ преминуо је у 72. години.

Тужну вест о смрти Енвера Петровција саопштило је Регионално позориште Нови Пазар.

С дубоком тугом примили смо вест да нас је напустио велики глумац, редитељ и педагог Енвер Петровци. Његов уметнички пут и дело оставили су неизбрисив траг у позоришту, филму и култури читавог региона. Регионално позориште Нови Пазар имало је посебну част и привилегију да сарађује са њим. Као професор и ментор, несебично је преносио знање, искуство и љубав према уметности нашим глумцима, обликујући генерације које ће његово наслеђе носити даље, навели су у објави на Фејсбуку.
 

Памтићемо га по његовој харизми, ширини духа и истинској посвећености уметности. Енвер Петровци заувек остаје део наше позоришне породице, закључило је у објави Регионално позориште Нови Пазар.

 

