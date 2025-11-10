СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ НА ТЕАТАРСКОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ У РИГИ Нова поглавља сарадње и уметничког дијалога
Српско народно позориште учествовало је на међународној конференцији Европске позоришне конвенције у Риги, где су његови представници Драгана Милошевић в. д. управнице, и Жељко Андрић директор Опере, партици- пирали у раду ове конференције и Форума „Стагес”, који је од 5. до 9. новембра одржан у Даилес театру у Риги, главном граду Летоније.
Европска позоришна конвенција је највећа мрежа позоришта у Европи која окупља институције посвећене проналажењу одрживих модела позоришне продукције, а на скупу ће бити разматрани нови модели сарадње, еколошке одрживости и уметничке размене у савременом позоришту.
Догађају је присуствовало око 250 позоришних професионалаца, редитеља, управника, драматурга и културних менаџера међу којим су представници театарских кућа из око 40 европских земаља. Драгана Милошевић и Жељко Андрић су са представницима других позоришних кућа разговарали о новим копродукцијама и заједничким иницијативама, могућностима и модалитетима конкретних облика сарадње, размени искустава у области репертоарске политике и иновативних сценских приступа.
- Размена искустава са колегама из других земаља, упознавање са новим продукционим моделима и учешће у стручним разговорима од изузетног су значаја за наш даљи уметнички и организациони развој. Овај сусрет је важан, будући да 2026. обележавамо 165 година постојања, јер представља прилику да на највишем нивоу потврдимо своју дугу традицију, али и да отворимо нова поглавља сарадње и уметничког дијалога. Међу бројним конструктивним разговорима које смо водили, најконкретнији дијалог о сарадњи имали смо са Иреном Мундраки, директорком драме Националног театра Грчке из Атине, и Мартином Кукучком, уметничким директо- ром Националног театра из Прага – наводи Драгана Милошевић, в. д. управнице СНП-а. Н. П-ј.