СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ НА ТЕАТАРСКОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ У РИГИ Нова поглавља сарадње и уметничког дијалога

11.11.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник




Српско народно позориште учествовало је на међународној конференцији Европске позоришне конвенције у Риги, где су његови представници Драгана Милошевић в. д. управнице, и Жељко Андрић директор Опере, партици- пирали у раду ове конференције и Форума „Стагес”, који је од 5. до 9. новембра одржан у Даилес театру у Риги, главном граду Летоније.

Европска позоришна конвенција је највећа мрежа позоришта у Европи која окупља институције посвећене проналажењу одрживих модела позоришне продукције, а на скупу ће бити разматрани нови модели сарадње, еколошке одрживости и уметничке размене у савременом позоришту.

Догађају је присуствовало око 250 позоришних професионалаца, редитеља, управника, драматурга и културних менаџера међу којим су представници театарских кућа из око 40 европских земаља. Драгана Милошевић и Жељко Андрић су са представницима других позоришних кућа разговарали о новим копродукцијама и заједничким иницијативама, могућностима и модалитетима конкретних облика сарадње, размени искустава у области репертоарске политике и иновативних сценских приступа. 

- Размена искустава са колегама из других земаља, упознавање са новим продукционим моделима и учешће у стручним разговорима од изузетног су значаја за наш даљи уметнички и организациони развој. Овај сусрет је важан, будући да 2026. обележавамо 165 година постојања, јер представља прилику да на највишем нивоу потврдимо своју дугу традицију, али и да отворимо нова поглавља сарадње и уметничког дијалога. Међу бројним конструктивним разговорима које смо водили, најконкретнији дијалог о сарадњи имали смо са Иреном Мундраки, директорком драме Националног театра Грчке из Атине, и Мартином Кукучком, уметничким директо- ром Националног театра из Прага – наводи Драгана Милошевић, в. д. управнице СНП-а.                Н. П-ј.

