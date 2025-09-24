ЗАВРШЕНО 23. ТАКМИЧЕЊЕ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРСКИХ ПИСАЦА Најбоља драма Бориса Кучова
У Новосадском позоришту/Ујвидеки синхазу протеклог викенда је завршено 23. такмичење војвођанских мађарских драмских писаца, којим овај театар традиционално започиње нову сезону, обележавајући дан мађарске драме.
За најбољег драмског писца проглашен је Борис Кучов, који се такмичио са Емешем Немедијем (чију је драму публика прогласила за најбољу), и Роландом Орчиком. По мишљењу жирија, најбоља представа била је заснована на тексту Емеша Немедија, у режији Ботонда Нађа, док је према гласању публике, победила представа у режији Андреја Боке, рађена по тексту Роланда Орчика. Према одлуци жирија, најбољи редитељ је Ботонд Нађ, који се надметао са Аном Шифлиш, и Андрејом Боком.
Награда за најбољу женску глумицу припала је Габријели Црнковић, а за најбољег мушког глумца Атили Немету. Шандор Ласло добио је специјалну глумачку награду. Представе су оцењивали и публика и четворочлани жири у којем су Жофија Серда, Андор Ковач Немеш, Роберт Ленард и Габор Месарош.
У два дана, по три писца и редитеља припремала су, на тему извучену из шешира, три праизведбе, које су извела три глумачка ансамбла. Поред уметника Новосадског позоришта, ове три представе, рађене по новим, савременим војвођанским мађарским драмама, изводели су глумци Народног позоришта / Непсинхаз из Суботице, позоришта “Костолањи Деже”, Сенћанског мађарског камерног позоришта, Дечјег позоришта / Гермексинхаз из Суботице, као и студенти Академије уметности у Новом Саду.
На овом такмичењу проглашени су и најбољи глумац и глумица у протеклој сезони, по гласовима публике. Најбољи главни глумци су Емина Елор и Арпад Месарош, а епизодни глумци Терезија Фигура и Габор Понго.
Награда „Бекстејџ“ за посвећен рад иза сцене, додељена је декоратеру Дарку Колбасу.Такође су објављене и номинације за овогодишњу награду “Патакијев прстен”. За ову глумачку награду конкуришу: Бенет Вилмањи, Арон Балаж, Чила Памер, Борис Кучов, и Армин Риц.