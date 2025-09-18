СРЦЕ ЧОВЕЧАНСТВА Радови Вајара Николе Смилкова у Ликовном салону КЦНС
Ликовни салон Културног центра Новог Сада угостио је изложбу сјајног северномакедонског вајара Николе Смилкова, која ће трајати до 28. септембра.
Двадесетак скулптура малог формата, обједињених насловом „Емотивна путовања”, воде посматрача кроз различите ситуације у које аутор поставља своје фигурине, обликујући при томе, како у каталогу наводи историчарка уметности др Рајка Бошковић, „просторе осећања, мисли и доживљаја” оних који путују, радо или нерадо, с надом или стрепњом, с радошћу или тугом.
Сам аутор истиче да његове скулптуре носе приче о људима који напуштају домове не само из жеље за авантуром, већ и из потребе за преживљавањем, те да у њима „покушава да ухвати ту тешку равнотежу између снова о бољој будућности и туге за оним што се оставља”. Коначно, цео циклус, у којем је кофер метафорички лајтмотив, као да се сажима у бронзаној скулптури симболичног и назива и поруке: „Срце човечанства”...
„Фигурине сведених маса, вешто стилизованог линијског опцрта, углачаних широких површина, дају утисак монументалности, без обзира на њихове реалне димензије”, наводи др Рајка Бошковић. „Управо у томе се огледа и мајсторство уметника - не само у добро усклађеним антропоморфним и антропопметријским односима, него и у промишљеном приступу у обликовању фигурина. У том смислу, на самој изложби, када се све фигурине ставе у међусобни однос добија се потпуни доживљај и у пуном светлу је могуће сагледати све нијансе промишљања Николе Смилкова, и у идеји и у начину њиховог обликовања”...
Иначе, Никола Смилков редовни је професор кипарства на Универзитету „Гоце Делчев” у Штипу, а био је и гостујући предавач на Факултету ликовне уметности у Нишу.
Његове скулптуре део су јавног простора Аустрије, Турске, Египта, Индије... а радови му се налазе и у број-ним угледним јавном и приватним збиркама, између осталог и у Националном музеју Кине у Пекингу.