ЗА ГОДИНУ ДАНА ДРЖАВА У МАТИЦУ ВРАТИЛА СЕДАМ УМЕТНИНА Откупљена писма Милеве Марић Ајнштајн и Алберта, слика Уроша Предића са његових почетака, а ево зашто је битно повратити драгоцена стваралаштва
Култура је темељ националног идентитета. Када држава активном културном политиком откупљује своја уметничка дела, она показује да цени сопствену историју, уметнике и традицију.
Многа уметничка дела представљају важан део идентитета једне земље. Ако таква дела заврше у приватним колекцијама у иностранству, држава трајно губи део свог културног наслеђа. Откупом, држава обезбеђује да она остану доступна јавности и сачувана за будуће генерације.
Настојећи да се у земљу врате покретна културна добра од великог културног, историјског и националног значаја расута по свету, Министарство културе је у последњих годину дана на аукцијама откупило седам дела и артефаката важних за српску културу.
Међу њима је урамљена фотографија краљице Наталије Обреновић, две српске рукописне књиге ( „Српски октоих“ и „Житије Варлама и Јоасафа“), писма Милеве и Алберта Ајнштајна, штап са биноклом у дршци, на коме је истакнут грб породице Обреновић и династички мото и „Портрет девојчице са књигом у фотељи“ из 1884. године Уроша Предића, а последњи у низу је и свећњак са двора Обреновића.
Уметност нема цену
Министарство културе је на аукцији аукцијске куће „Christieʼs” у Лондону купило вредну документарну грађу коју чини серија од 43 потписана аутограмска писма Алберта Ајнштајна упућена Милеви Марић, са 10 аутограмских писама које је потписала Милева упућених Ајнштајну.
Вредно дело једног од наших најпознатијих сликара, Уроша Предића, „Портрет девојчице са књигом у фотељи“ такође је откупљено и враћено у Народни музеј у Београду.
На слици је приказана седмогодишња братаница уметника, како опуштено седи у фотељи са књигом, а пре повратка у матицу прошла је кроз три приватне колекције. Министарство културе је откупило на аукцији у Бечу, за 150.000 евра.
Министарство културе откупило је на онлајн аукцији немачке куће „Schloss Ahlden“ сребрни свећњак са двора династије Обреновић за Историјски музеј Србије, за 28.000 евра.
Драгоцени комад са двора династије Обреновић, направљен је у Бечу 1817. године од сребра и дело је златара Антона Кола. На њему је скулптура богиње победе Нике, свећњак је висине 78 цм и тежине 8 килограма и садржи државни грб Србије.