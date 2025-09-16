ЈЕЛЕНИ ОСВАЈАЈУ БАНАТ Крда све бројнија у Боки и околини ТРОФЕЈНИ ПРИМЕРЦИ ЧЕКАЈУ ЛОВЦЕ
Нису само долине великих река, обрасле пространом густом шумом и растињем, богом дане за јеленску дивљач: у Банату, у атару села Бока и оближњих места, већ деценијама обитавају јелени.
Тренутно, на овом подручју на око 30.000 хектара на којима газдује Ловачко удружење „Горњи Тамиш“ има око 200 грла, а популација се последњих година, полако али сигурно повећава.
-Прва грла јеленске дивљачи на овом подручју примећена су седамдесетих година прошлог века – каже председник ЛУ „Горњи Тамиш“, Бранислав Арађански. – Наше ловиште окружују Тамиш и Брзава, имамо лепе терене обрасле трњацима, шумом и густим растињем, а такво станиште им одговара. Ту крда имају свој мир, што је такође од великог значаја. На овом подручју кошуте се теле и популација се увећава. По плану газдовања, ове сезоне имамо дозвољен одстрел 10 јелена, 11 кошута и шест телади, али то и даље није реализовано, чекамо заинтересоване ловце. Недавно, Новосађанин Вукашин Димић је одстрелио јелена у сребрној медаљи који је оцењен са 195,7 ЦИЦ поена, а имамо и јачих примерака - каже Арађански.
По његовим речима, медаље су овде честа појава, па је тако у последње три године пало два злата, по четири сребра и бронзе трофејних јелена.
Средином прошле недеље, почела је рика, што лов чини још интересантнијим, а по проценама, рика ће трајати још 10 до 15 дана. У Банату, из неког разлога рика јелена увек почиње и завршава се касније у односу на ловишта крај Дунава у Бачкој, у околини Бачког Моноштора.
Јелени се лове ујутру или увече. Искусни ловни радници више препоручују јутарњи лов.
-Најбоље је доћи око четири сата ујутру, заузети позицију, те сачекати моменат када се јелени враћају у шумарке, а то је око пола шест до шест ујутру, у свануће, када је преглед најбољи – препоручује Арађански.