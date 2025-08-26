few clouds
26.08.2025.
Нови Сад
МАРКО САВЛАДАО ДУНАВСКОГ ДИВЉАКА ОД 20 КИЛОГРАМА Експерт за ШАРАНЕ и друге крупне рибе, али и ситну дивљач (ФОТО)

26.08.2025. 10:42
Пише:
Душан Кнежић
Извор:
Дневник
комбо
Фото: Приватна архива

Музичар, дипломирани економиста, љубитељ природе, нарочито орнитологије и ихтиологије... Али пре свега страствени риболовац и успут ловац – то је све Марко Младеновић из Петроварадина.

Дунав му је омиљена дестинација, крај њега проводи много времена пецајући са обале или из чамца, а све је почело када је био деветогодишњак. 

- Са другарима сам почео да пецам на каналу ДТД, на пловак, обично ситну белу рибу. Како је време одмицало, тако су ми и апетити расли. Уследио је Дунавац крај Петроварадина, волео сам тамо да пецам штуку. Касније, прешао сам на Дунав, а врхунац риболова и данас ми је пецање шарана на дубинку – каже Младеновић.

марко
Фото: Приватна архива

Многи искусни риболовци кажу да је дунавски шаран „риба са два факултета“, лукави сваштојед који се не да лако преварити и у чуварку сместити. То је за многе изазов, а Марко има властити доживљај ове врсте риболова.

- Шаран енергично повуче штап, велики је борац чији се ударац, поготово код крупнијих примерака, и те како осети на штапу – објашњава пецарош. 

марко
Фото: Приватна архива

Највећи шаран ког је упецао, на кукуруз као мамац и системом „на длаку“, беше прави дунавски дивљак тежак равно 20 килограма, ког је вратио у дунавске таласе! Био је ту и примерак од 18,3 килограма, а у каријери је уловио десетак шарана тежих од 10 килограма, чиме се мало риболоваца може похвалити. Али, нису само шарани на менију. Има ту смуђева и штука, а  пре мање од месец дана, на бућку, користећи дурбока као мамац, извукао је сома тешког 13 кила. Било је то на Дунаву између Петроварадина и Сремских Карловаца. Ипак, омиљен део Дунава му је околина Апатина, терен „Горње Пудунавље“.

- Ту је природа прелепа, уживам да боравим у том делу, поготово да из шатора , када је сезона, слушам рику јелена. Виђам и шакале, дивље свиње, што употпуни доживљај – вели Марко. 

марко
Фото: Приватна архива

Он је и ловац. Колико му време дозволи. Члан је ловачког друштва у Каравукову. За разлику од риболова где уме да улови заиста крупне примерке, као лова преферира ситну дивљач. 

- Највише волим да ловим фазане и зечева, некада и патке, али тај лов ми време све мање дозвољава. Такође, ипак, и даље ми је сјајан зимски лов на лисице, које су лукаве, опрезне и осетљиве, сваки звук чују. Није лако надмудрити лију, али је, када се то деси, задовољство веће – закључује Марко.

риболов петроварадин
Извор:
Дневник
Пише:
Душан Кнежић
Лов и риболов
