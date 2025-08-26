НАДМЕТАЊЕ У ГАЂАЊУ ГЛИНЕЊАКА У ОРЛОВАТУ Ево како је Сремац покорио Банат
26.08.2025. 11:58 12:17
У банатском селу Орловату, минулих дана одржано је традиционално надметање у гађању глинених голубова, поводом сеоске славе.
У појединачној конкуренцији пуцало се на 12 голубова, ма учешће су узели махом Банаћани из Зрењанина, Лукићева, Ботоша, Кикинде, Идвора, Фаркаждина... А беху ту, између осталих и Сремци из Малих Радинаца.
Управо је Радинчан Живко Стојковић освојио прво место, испред Фраркаждинца Ивана Велемирова и Давида Војнова из Козјака.