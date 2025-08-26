few clouds
26°C
26.08.2025.
Нови Сад
eur
117.17
usd
100.0854
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НАДМЕТАЊЕ У ГАЂАЊУ ГЛИНЕЊАКА У ОРЛОВАТУ Ево како је Сремац покорио Банат

26.08.2025. 11:58 12:17
Пише:
Душан Кнежић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
риболов
Фото: Приватна архива

У банатском селу Орловату, минулих дана одржано је традиционално надметање у гађању глинених голубова, поводом сеоске славе.

У појединачној конкуренцији пуцало се на 12 голубова, ма учешће су узели махом Банаћани из Зрењанина, Лукићева, Ботоша, Кикинде, Идвора, Фаркаждина... А беху ту, између осталих и Сремци из Малих Радинаца.

Управо је Радинчан Живко Стојковић освојио прво место, испред Фраркаждинца Ивана Велемирова и Давида Војнова из Козјака.

риболов
Извор:
Дневник
Пише:
Душан Кнежић
Лов и риболов
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај