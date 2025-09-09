broken clouds
(ВИДЕО) НАЈМЛАЂИ ШАМПИОН У ИСТОРИЈИ! Млађани ловац Ненад Кнежевић оборио све рекорде

09.09.2025. 10:48 11:00
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Дневник/ С. Шушњевић

Никада млађи стрелац није победио на државном првенству у олимпијској, трап дисциплини у гађању глинених голубова, него ове године.

Осамнаестогодишњи Пећинчан Ненад Кнежевић нови је првак Србије у поменутој дисциплини, након што је био успешнији од свих ривала на надметању које је одржано минулог викенда на стрелишту у Гајдобри. 

У суботу стрелци су гађали 75 мета, у недељу 50, а победник је добијен након финалне серије у коју је ушло шест такмичара.

Ненад Кнежевић је 29. маја постао пунолетан, те је одмах постао члан Ловачког удружења „Обедска бара“ из Пећинаца.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

