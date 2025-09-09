(ВИДЕО) НАЈМЛАЂИ ШАМПИОН У ИСТОРИЈИ! Млађани ловац Ненад Кнежевић оборио све рекорде
09.09.2025. 10:48 11:00
Никада млађи стрелац није победио на државном првенству у олимпијској, трап дисциплини у гађању глинених голубова, него ове године.
Осамнаестогодишњи Пећинчан Ненад Кнежевић нови је првак Србије у поменутој дисциплини, након што је био успешнији од свих ривала на надметању које је одржано минулог викенда на стрелишту у Гајдобри.
У суботу стрелци су гађали 75 мета, у недељу 50, а победник је добијен након финалне серије у коју је ушло шест такмичара.
Ненад Кнежевић је 29. маја постао пунолетан, те је одмах постао члан Ловачког удружења „Обедска бара“ из Пећинаца.