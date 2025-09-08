”НАМА КОЈИ СМО СКОРО СВАКИ ВИКЕНД НА САВИ, ДОЗВОЛА СЕ ИСПЛАТИ Риболовцима се смањују цене дозвола за пецање! Ко је нема казне су ВЕЛИКЕ
Од 1. јануара 2026. године ступиће на снагу нови ценовник риболовачких дозвола, према којем ће годишња дозвола за рекреативни риболов коштати 9.000 динара, објавило је Министарство заштите животне средине.
За одређене категорије грађана предвиђени су попусти – за пензионере старије од 65 година, жене и лица са телесним оштећењем од 60 до 80 одсто цена ће бити 4.500 динара, док ће малолетници, инвалиди и лица са телесним оштећењем већим од 80 одсто плаћати 800 динара.
У Сремској Митровици риболовци су подељених мишљења. Док једни сматрају да је цена оправдана, други верују да би држава требало више да уложи у очување рибљег фонда.
- Нама који смо скоро сваки викенд на Сави или одлазимо да пецамо на језерима, дозвола се исплати. Само је питање колико ће држава заузврат улагати у рибљи фонд и заштиту вода - каже Милан, пецарош из Сремске Митровице.
Старији риболовци истичу да им је попуст од 50 одсто значајан, али да и даље осећају терет трошкова.
- Ја сам у пензији, пецам из љубави и због дружења. Сваки динар ми значи, али ми је ова половина цене олакшање. Ипак, волео бих да држава мисли мало више на старије људе - рекао је Живко, пецарош у пензији из Сремске Митровице.
Нови ценовник предвиђа и дневне дозволе од 1.300 динара, као и вишедневне дозволе по цени од 2.600 динара, док ће на рибарским подручјима у заштићеним зонама годишње дозволе износити од 2.000 до 10.000 динара.
Дозволе у Сремској Митровици могу се купити у филијали ЈВП „Воде Војводине“, у риболовачким удружењима попут СРД „Сава“, као и путем онлине платформе Риболовачког савеза Војводине.
Казне за пецање без дозволе остају високе – од 10.000 до 50.000 динара. Риболовци подсећају да је куповина дозволе вишеструко исплативија.
- Једна казна је скупља него дозвола за целу годину. Боље да се уплати, па да мирно пецамо - закључује један од дугогодишњих чланова удружења.
BiznisKurir.rs