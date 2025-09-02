ШЕСТИ „КАЊИШКИ ЛОВАЧКИ ДАН” КРАЈ ТИСЕ Трофеји, соколари, али и укусни залогаји
Манифестација „Кањишки ловачки дан“ приређена је шести пут на Штранду крај Тисе у Кањижи у суботу, у организаицји ЛУ„Кањижа“, уз учешће рекордног броја кулинарских екипа из ловачких удружења из наше земље и гостију из Мађарске и Румуније.
Паприкаши од меса јелена и дивље свиње замирисали су из 80 котлића, уз друге специјалитети од дивљачи.
Силвестер Ковач из ЛУ „Кањижа“ каже да се на оваквим манифестацијама размењују искустава са колегама и учи о унапређењу ловства и ловног туризма.
– Ловство није само да идемо и ловимо него да уживамо у природи и да онима који нису ловци представимо чиме располажемо. У погледу ловног туризма најзначајнији нам је лов срндаћа, јер наш регион има квалитетна грла, у нашем ловишту ове сезоне од седам одстрељених пет су у медаљи – каже Ковач.
Ловце из осталих насеља кањишке општине окупља ЛУ „Капетански рит“, а председник Борис Бајић потврђује да је потенцијал ревира у општини један од најбољих у држави, а срнећа дивљач једна оод најквалитетнијих.
– Ове сезоне у ревиту Мартоноша одстрељен је срндаћ са најбоље оцењеним трофејом у Србији. Трофеј је одстрелио гост из Хрватске и оцењен је са 173,41 ЦИЦ поена. Сезона лова на срнећу дивљач траје до краја септембра, парење је прошло и у то време смо одстрелили петнаестак грла. Смањили смо одстрел и задржали га на 45 грла, јер је суша узела свој данак на популацији срнеће дивљачи и врстама ситне дивљачи – предочава Бајић.
Представљени су ловачки трофеји, али и могућности за лов уз помоћ птица грабљивица. Соколар Золтан Давид из Мартоноша и његова ћерка Кира, привукли су посебну пажњу. Золтан каже да се у војвођанским ловиштима тренутно само на подручју ЛУ „Капетански рит“ може ловити са птицама грабљивицама.
– У Србији има мало соколара, али има нова генерација која се бави овом вештином лова. Код нас поред Тисе је највећи узгајивач соколова Тибор Буза из Сенте, он ме је свему научио. Соколарство је захтевно, јер је потребно се птицама бавити сваког дана – каже Золтан Давид.
Истакнутим прегаоцима ЛУ „Кањижа“ додељена су признања ЛС Војводине, која им је уручио заменик председника ЛСВ Лајош Бриндза. Бронзане плакете завредили су Горан Бошњак, Драгољуб Теодосијевић, Петер Леринц и Карољ Тертели, сребрне Чаба Боршош и Силвестер Ковач, а златне плакету Слободан Петровић. Посебног признање припало је Душану Нићифоровићу.