ТРИКОВИ СЕПТЕМБАРСКОГ ЛОВА Буцов се открива само најспретнијим риболовцима САМО ХРАБРИ ЋЕ ГА УХВАТИТИ
Лето се ове године поприлично одужило, са некарактеристично високим температурама за септембар, које често премашују тридесети подеок.
То за љубитеље вараличарења на већим низијским рекама значи да када је вода, као што је то сада случај, мала и бистра, буцов је врста за које су највеће шансе да буде улов. Такође, ноћи су хладније, дани краћи, ближи се јесен па се риба интензивно храни, а све су то околности које дају већу могућност за улов буцова, него што је то био случај у претходних месец – два.
– Буцов своје присуство најчешће одаје карактеристичним раубовима, често на локацијама за које знате да се налази а не видите да људи могу дати улове истог вођењем варалице по дну или у близини дна, а буцов је може чак и ноћу ловити посебно где има вештачког извора светла – каже Љубомир Пејчић, шеф рибочуварске службе Риболовачко савеза Војводине.
Додаје да се ова риба успешно може ловити на готово свим нашим равничарским рекама, а избор саме локације зависи од много фактора, али генерално гледано буцов најчешће бира делове тока са бржом и турбулентном водом.
– Нека типична места, бране, преводнице, стубови моста, брзаци, улив мање реке, канала у већу реку, било која препрека која прави неку врсту турбуленције . Због ниског водосатаја на неким водотоковима су се указали спрудови, и у њиховој близини треба забацити варалице и пробати уловити буцова – вели наш саговорник.
Од варалица на које се буцов најчешће лови, Пејчић препоручује разне типове главињара од 10 до 25 г тежине, воблере од 5 до 10 цм дужине који се лако и далеко забацују а воде плитко, пилкери и разне врсте површинаца сличних димензија као и воблери. По његовом мишљењу, најбоље резултате даје равномерно вођење уз повремено трзање, уз експериментисање која ће радња дати најбоље резултате.
Од штапова, најсвсрсисходнији су они дужине 2,10 до 2,70 м различите тежине, у зависности коме шта одговара.
Ово су нека општа правила у лову буцова, али треба да знате да постоје бројна и одступања што риболов чини непредвидивим, али самим тим изазовнијим и лепшим.